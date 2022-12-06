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- Апартаменты №1-BR 66 м² в Дубае
Апартаменты №1-BR 66 м² в Дубае Elara in Madinat Juumeirah Living
График платежей*
20%460 000 AED
4%
50%1 150 000 AED
30%690 000 AED
Об объекте
Внутренняя инфраструктура
Для детей
Детская площадка
Средняя школа
Бассейн и SPA
Бассейн
Тренажерный зал
Территория
Зона отдыха
Дополнительно
Медицинский центр
Транспортная доступность
О жилом комплексе
Восьмая фаза сообщества Madinat Jumeirah Living, направленного на курортный образ жизни. Откройте для себя пространство, окруженное зелеными насаждениям, и изо дня в день наслаждайтесь потрясающими видами на отель-парус Burj Al Arab и Персидский залив. В комплексе представлены апартаменты с 1-3 спальнями и пентхаусы с 4 спальнями. Апартаменты воплощают новую философию современного дизайна, оставаясь при этом верными характеру района в целом. Обширная парковая зона и объекты инфраструктуры для взрослых и детей придают сообществу особый характер. На территории находятся фитнес-центры, игровые площадки, открытые пространства и бассейны. В пределах 5-10 минут на автомобиле расположены больницы Gargash Hospital и Bizrahmed, детский сад Kiddy Planet Nursery, школы Kings' School Dubai и Raffles International School, ресторан Tashas Al Jalila. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается выезд на улицы Jumeirah Beach Road и Jumeirah Street, что позволяет быстро добраться до любой точки города. Дорога да Dubai International Airport займет 30 минут. Функциональные пространства Планировками предусмотрены: гостиная/столовая, кухня с необходимой бытовой техникой, спальни со встроенными шкафами или гардеробными, прихожая и прачечная. Некоторые лоты предлагаются с комнатой для персонала и открытой кухней/гостиная. Надежный застройщик Meraas является одним из ведущих застройщиков в Дубае, преображающих современный облик города. Компания признана инноватором в области жилой и коммерческой недвижимости, частного здравоохранения, ресторанном, развлекательном, отельном и туристическом бизнесе.Подробнее