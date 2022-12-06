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Апартаменты №1-BR 66 м² в Дубае Elara in Madinat Juumeirah Living

United Arab Emirates, Dubai, Jumeirah, Umm Suqeim 3, Al Bawoura Street, 95

График платежей*

При бронировании

20%

460 000 AED
При оформлении договора

4%

92 000 AED
До даты ввода в эксплуатацию

50%

1 150 000 AED
При передаче

30%

690 000 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 3
Количество апартаментов 4
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2026
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 4
Стоимость от 2 300 000 AED
Корпус Elara Building B

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Средняя школа

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Территория

Зона отдыха

Дополнительно

Медицинский центр

Транспортная доступность

Общественный транспорт 1 км
Средняя школа 900 м
Магазин 2 км
Медицинский центр 1 км
Море 1 км

О жилом комплексе

Корпуса 3
Площадь квартир от 66 м² до 343 м²
Застройщик Meraas Development LLC
Кол-во спален

Восьмая фаза сообщества Madinat Jumeirah Living, направленного на курортный образ жизни. Откройте для себя пространство, окруженное зелеными насаждениям, и изо дня в день наслаждайтесь потрясающими видами на отель-парус Burj Al Arab и Персидский залив. В комплексе представлены апартаменты с 1-3 спальнями и пентхаусы с 4 спальнями. Апартаменты воплощают новую философию современного дизайна, оставаясь при этом верными характеру района в целом. Обширная парковая зона и объекты инфраструктуры для взрослых и детей придают сообществу особый характер. На территории находятся фитнес-центры, игровые площадки, открытые пространства и бассейны. В пределах 5-10 минут на автомобиле расположены больницы Gargash Hospital и Bizrahmed, детский сад Kiddy Planet Nursery, школы Kings' School Dubai и Raffles International School, ресторан Tashas Al Jalila. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается выезд на улицы Jumeirah Beach Road и Jumeirah Street, что позволяет быстро добраться до любой точки города. Дорога да Dubai International Airport займет 30 минут. Функциональные пространства Планировками предусмотрены: гостиная/столовая, кухня с необходимой бытовой техникой, спальни со встроенными шкафами или гардеробными, прихожая и прачечная. Некоторые лоты предлагаются с комнатой для персонала и открытой кухней/гостиная. Надежный застройщик Meraas является одним из ведущих застройщиков в Дубае, преображающих современный облик города. Компания признана инноватором в области жилой и коммерческой недвижимости, частного здравоохранения, ресторанном, развлекательном, отельном и туристическом бизнесе.

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