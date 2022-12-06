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Апартаменты №1005 96 м² в Дубае Sobha Verde

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Thanyah 4, The Meadows 2, 11 Street, 12

График платежей*

При бронировании

20%

409 528 AED
При оформлении договора

4%

81 906 AED
До даты ввода в эксплуатацию

60%

1 228 584 AED
При передаче

20%

409 528 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 259
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2026
Старт продаж 1 кв. 2023
Этажность
66
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 259
Стоимость от 1 922 974 AED
Корпус Sobha Verde

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Игровая зона

Бассейн и SPA

Бассейн

Джакузи

Тренажерный зал

Территория

Зона отдыха

Площадка для барбекю

Дополнительно

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Транспортная доступность

Средняя школа 4 км
Магазин 290 м
Медицинский центр 3 км
Метро 1 км
Море 3 км

О жилом комплексе

Корпуса 1
Площадь квартир от 40 м² до 185 м²
Застройщик Sobha Realty
Кол-во спален

Эксклюзивный проект с апартаментами в сердце Jumeirah Lakes Towers (JLT). Ощутите новый уровень комфорта и наслаждайтесь видами на Jumeirah Island, Emirates Hills и Emirates Golf Club. В жилом комплексе представлены апартаменты с 1-3 спальнями, панорамным остеклением, качественной отделкой и встроенной кухонной техникой. Планировками предусмотрены прачечная и балкон. Некоторые лоты сдаются с собственным рабочим кабинетом и комнатой для персонала. Жителям доступен роскошный образ жизни: зоны барбекю, площадки для отдыха, многоцелевые залы, заведения F&B и торговые точки, тренажерный зал, игровые зоны, джакузи, лаунж, инфинити-бассейн. В 5 минутах находятся Oakfield Early Learning Center DMCC и Kids Kingdom Nurseries JLT. Знаменитые районы Dubai Marina, Palm Jumeirah и Dubai Harbour находятся на таком же расстоянии от комплекса. Развитая транспортная сеть Из жилого комплекса открывается прямой доступ к Sheikh Zayed Road, что позволяет быстро доехать до любой точки города. За 20-27 минут можно доехать до Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport. Живите в окружении природы В 15 минутах от комплекса находится заповедник Ras Al Khor – уникальный природный объект, на территории которого обитают розовые фламинго. Расположение среди зеленых насаждений позволяет наслаждаться уединенностью и в то же время пользоваться удобствами крупного мегаполиса. Надежный застройщик Sobha Realty – крупный девелопер, который с 1976 года занимается строительством недвижимости в ОАЭ, Китае, Индии, Омане и других странах. В 2019 году компания получила престижную премию Luxury Network International Awards в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в ОАЭ».

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