ОАЭ
RU
AED - د
+971 43 102302
Каталог
АкадемияО сервисе

Апартаменты №1010 88 м² в Дубае Serene Gardens

United Arab Emirates, Dubai, Jebel Ali, Community Jabal Ali 1, Al Furjan Villas Phase 2, Iben Batotah Street, VIL-5

График платежей*

При бронировании

20%

260 000 AED
При оформлении договора

4%

52 000 AED
До даты ввода в эксплуатацию

40%

520 000 AED
При передаче

40%

520 000 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 28
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2025
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 28
Стоимость от 875 000 AED
Корпус Serene Gardens Apartments

Внутренняя инфраструктура

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Территория

Зона отдыха

Площадка для барбекю

Дополнительно

Кинотеатр

Транспортная доступность

Общественный транспорт 500 м
Средняя школа 2 км
Магазин 1 км
Медицинский центр 7 км
Метро 450 м

О жилом комплексе

Корпуса 1
Площадь квартир от 36 м² до 194 м²
Застройщик Prescott Real Estate
Кол-во спален

Современный проект в тихом районе Al Furjan на территории Jebel Ali District. Размеренный образ жизни, комфорт и живописная природа – все это теперь доступно вам. В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Все лоты отличаются эргономичными пространствами, панорамными окнами и качественной отделкой. Резиденты комплекса смогут наслаждаться широким спектром удобств и услуг: зона барбекю, коворкинг-пространство, озелененная территория, тренажерный зал, частный кинотеатр, клубный дом, бассейн. За 5-10 минут можно доехать до аптеки Discovery Gardens, магазинов KP Mart Supermarket и Carrefour Market, ресторанов Loui Restaurant & Cafe Jumeirah Park, школ Dubai British School и The Arbor School, детского сада Chubby Cheeks Nursery Furjan, торгового центра Ibn Battuta Mall. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен между улиц Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Sheikh Zayed Road, что позволяет легко добраться до любой точки города. Быстрый доступ к Al Furjan Metro Station. Дорога до Al Maktoum International Airport и Dubai International Airport займет 25-30 минут на автомобиле. Надежный застройщик Prescott Real Estate – компания, которая основана в 2005 году. Застройщик занимается приобретением и развитием стратегических участков, а также проектированием и строительством недвижимости на территории ОАЭ.

Подробнее

Инфраструктура
На карте

0 объектов в презентации