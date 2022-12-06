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Апартаменты №121 98 м² в Дубае Azizi Pearl

United Arab Emirates, Dubai, Jebel Ali, Community Jabal Ali 1, Al Furjan Villas, 1 Street, 1222

График платежей*

При бронировании

10%

135 975 AED
При оформлении договора

4%

54 390 AED
До даты ввода в эксплуатацию

20%

271 950 AED
При передаче

70%

951 825 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 18
Дата ввода в эксплуатацию 1 кв. 2023
Старт продаж 2 кв. 2017
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 18
Стоимость от 1 104 750 AED
Корпус Azizi Pearl Apartment

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Средняя школа

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Территория

Зона отдыха

Дополнительно

Магазины

Медицинский центр

Транспортная доступность

Общественный транспорт 1 км
Средняя школа 1 км
Магазин 3 км
Медицинский центр 2 км
Море 9 км

О жилом комплексе

Корпуса 1
Площадь квартир от 49 м² до 159 м²
Застройщик Azizi Developments
Кол-во спален 2

Уникальный проект для ценителей современной роскоши и комфорта в новом жилом районе Al Furjan. Откройте для себя курортный образ жизни в Дубае, а также наслаждайтесь сервисом международного уровня. Жилой комплекс рассчитан на 260 студий, апартаментов с 1-3 спальнями. Все лоты отличаются эргономичными пространствами и панорамными окнами в пол. В отделке используются европейские материалы и аксессуары, оборудованы кухни и ванные комнаты. Для удобства жителей и их гостей на территории расположены ландшафтный сад, бассейны для детей и взрослых, места для отдыха, тренажерный зал, детская площадка, зона барбекю, паркинг. В 5-10 минутах на автомобиле находятся школа The Arbor School, детский сад Chubby Cheeks Nursery Furjan, салон красоты Benefit Cosmetic BrowBar Lounge, супермаркеты Al Adil Supermarket и Carrefour Market, больница NMC Royal Hospital, торговый центр Battuta Mall. Развитая транспортная сеть Стратегическое расположение комплекса около пересечения улиц Yalayis Street/Jebel Ali – Al Hibab Rd и Sheikh Mohammed Bin Zayed Rd позволяет быстро доехать до любой точки города. До аэропорта Al Maktoum International Airport можно доехать за 25 минут. Живите в окружении природы В 10 минутах от комплекса расположены парки The Gardens, Jebel Ali Village и Community Park – Jumeirah Park. Чуть дальше находится знаменитый сад цветов и бабочек Dubai Butterfly Garden с 70 видами растений. Надежный застройщик Azizi Developments – ведущий девелопер, который успешно разработал и реализовал тысячи объектов недвижимости в престижных локациях Дубая. Компания заслужила международное признание благодаря многочисленным наградам, среди которых «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».

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