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Апартаменты №1703 68 м² в Дубае Creek Views

Farhad Azizi Residence, Al Jadaf, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

График платежей*

При бронировании

3%

58 821 AED
При оформлении договора

7%

137 249 AED
+

4%

78 428 AED
До даты ввода в эксплуатацию

20%

392 139 AED
При передаче

70%

1 372 486 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 3
Количество апартаментов 257
Дата ввода в эксплуатацию 1 кв. 2022
Старт продаж 3 кв. 2018
Этажность
18
Водоснабжение Есть
Фасад
Навесной фасад
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 257
Стоимость от 869 600 AED
Корпус Creek Views Adeba (III)

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Средняя школа

Бассейн и SPA

Бассейн

Сауна

Тренажерный зал

Дополнительно

Магазины

Медицинский центр

Транспортная доступность

Общественный транспорт 450 м
Средняя школа 1 км
Магазин 3 км
Медицинский центр 500 м

О жилом комплексе

Корпуса 3
Площадь квартир от 23 м² до 210 м²
Застройщик Azizi Developments
Кол-во спален от 1 до 2

Сообщество на 587 апартаментов в районе Dubai Healthcare City. Уникальный проект, отражающий переход Дубая от традиционного прошлого к современному будущему. Комплекс включает уютные студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Из окон открываются потрясающие виды на знаменитый Dubai Creek и район Downtown Dubai. Проект, расположенный в эпицентре будущего, представляет жизнь под девизом «все включено». Жители смогут пользоваться удобствами международного уровня, включая бассейны, тренажерный зал, сауну, паровую баню, детскую площадку, а также безмятежное пространство для занятий йогой на открытом воздухе. Район Dubai Healthcare City славится своими оздоровительными программами. Рядом находятся клиники, больницы и фармацевтические компании, среди которых Johnson & Johnson и Moorfields Eye Hospital. Помимо широкого спектра медицинских центров, в районе расположены развлекательные заведения, торговые комплексы, кафе и рестораны. Развитая транспортная сеть В 5 минутах находится выезд на улицу Sheikh Zayed Road. Из комплекса можно быстро доехать до международного аэропорта Дубая, который расположен всего в 10 минутах. До нового международного аэропорта Al Maktoum можно доехать за 40 минут. Вблизи достопримечательностей В 20 минутах от комплекса расположены знаковые достопримечательности Дубая, среди которых: Dubai Dolphinarium, художественный музей Jameel Arts Centre, парк виртуальной реальности PVRK Dubai Mall, Dubai Creek и Dubai Aquarium. Надежный застройщик Azizi Developments – ведущий девелопер, который успешно разработал и реализовал тысячи объектов недвижимости в престижных локациях Дубая. Компания заслужила международное признание благодаря многочисленным наградам, среди которых «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».

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