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Апартаменты №202 166 м² в Дубае Bayview by Address Resorts

United Arab Emirates, Dubai, Beachfront residential complex, Sunrise Bay Towers, Sunrise Bay Tower 1

График платежей*

При бронировании

10%

1 010 989 AED
При оформлении договора

4%

404 396 AED
До даты ввода в эксплуатацию

80%

8 087 910 AED
При передаче

10%

1 010 989 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 2
Количество апартаментов 52
Дата ввода в эксплуатацию 3 кв. 2028
Этажность
57
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты, Пентхаус
Количество лотов 54
Стоимость от 3 158 888 AED
Корпус Bayview by Address Resorts Tower 1

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детский бассейн

Игровая зона

Средняя школа

Бассейн и SPA

Бассейн

Массажный центр

Тренажерный зал

Территория

Зона отдыха

Сад

Прогулочная зона

Площадка для барбекю

Дополнительно

Магазины

Медицинский центр

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Транспортная доступность

Общественный транспорт 1 км
Средняя школа 5 км
Магазин 1 км
Медицинский центр 1 км
Метро 3 км
Море 10 м

О жилом комплексе

Корпуса 2
Площадь квартир от 67 м² до 414 м²
Застройщик Emaar Properties PJSC
Кол-во спален

Современные небоскребы на берегу моря с прямым доступом к частному пляжу протяженностью 2 км. Это место, где очарование жизни сочетается с роскошью и городским стилем. Погрузитесь в мир безупречного дизайна, непревзойденного мастерства и по-настоящему сказочной атмосферы. В комплексе представлены меблированные апартаменты с 1-4 спальнями и пентхаусы с 4-6 спальнями. Во всех лотах предусмотрены балкон, прачечная и встроенные шкафы. С террас пентхаусов открываются панорамные виды на Palm Jumeirah, Ain Dubai и Арабский залив. Жители пентхаусов с 6 спальнями получат доступ к персональным удобствам, включая бассейн, столовую и места для отдыха под открытым небом. На уровне подиума находятся объекты инфраструктуры: infinity-бассейн, мокрая палуба, тенистая терраса у бассейна, шезлонги, детский бассейн и игровая площадка, площадки общего пользования, зоны барбекю, бутики и кафе, ландшафтный сад и ухоженный газон. Стильные лифты, первоклассная система безопасности, ограниченный доступ на территорию, молитвенная комната и паркинг гарантируют конфиденциальность для резидентов комплекса. За 5-10 минут можно доехать до ресторанов Al Wasl Dhow, 101 Dining Lounge and Marina и Bar Du Port Dubai, аптек Binsina Pharmacy и Al Manara Pharmacy - Al Sufouh Road, яхт-клуба Blue Wake Dubai, магазина Carrefour Market Marina Crown. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект создает спокойную и расслабленную атмосферу, позволяя наслаждаться прибрежным отдыхом. Современные фасады напоминают водную гладь, которая расположена вблизи Персидского залива. Здание выделяется на фоне застройки нейтральной цветовой палитрой и простыми прямоугольными формами. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на Sheikh Zayed Road, что позволяет быстро добраться до любой точки города. Дорога до Dubai International Airport займет 28 минут, а до Al Maktoum International Airport — 34 минуты. Надежный застройщик Emaar Properties – компания, которая занимается комплексной застройкой с 1997 года. Девелопер присутствует на ключевых мировых рынках не только в ОАЭ, но и в Саудовской Аравии, Сирии, Иордании, Ливане, Египте, Марокко, Индии, Пакистане, Турции, Канаде и США.

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