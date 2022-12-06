- Главная
- -
- Апартаменты
- -
- House IV
- -
- Апартаменты №209 127 м² в Дубае
Апартаменты №209 127 м² в Дубае House IV
График платежей*
20%638 566 AED
4%
50%1 596 414 AED
30%957 848 AED
Об объекте
Внутренняя инфраструктура
Для детей
Детский бассейн
Бассейн и SPA
Бассейн
Тренажерный зал
Территория
Зона отдыха
Сад
Площадка для барбекю
Транспортная доступность
О жилом комплексе
Современное здание в живописном районе Dubai Hills, которое откроет своим жителям исключительный образ жизни. Наслаждайтесь комфортом и удобствами международного уровня не выходя из дома. В комплексе представлены апартаменты с высококачественной отделкой и необходимой бытовой техникой. Кухни оснащены фурнитурой, а гостиная и столовая предлагают светлые, просторные помещения, в которые проникает дневной свет и свежий воздух. Минималистичные светильники и дизайнерская мебель гармонично вписаны в общую композицию. Жителям доступен роскошный образ жизни: ухоженный сад, бассейн с местами для отдыха на открытом воздухе, фитнес-зал, детский бассейн, зоны барбекю, клубный лаунж. Прогуляться с друзьями можно в близлежащих парках Festival City Lake Walk, Zabeel Park и Safa Park. В 10-15 минутах на автомобиле расположены главные достопримечательности Дубая: Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Mall. На таком же расстоянии находятся знаменитые районы Dubai Marina, Business Bay, Dubai Harbour и Palm Jumeirah. Живите в окружении природы Один из самых больших парков в этом районе, Dubai Hills Park, занимает площадь 180 000 м². На территории комплекса высажены зеленые насаждения, обустроены зоны отдыха под открытым небом и проложены пешеходные дорожки для поддержания активного образа жизни. Надежный застройщик Ellington Properties – крупный девелопер, который с 2014 года предлагает жилую недвижимость в самых востребованных локациях Дубая. В 2021 году компания получила престижную премию Luxury Lifestyle Award 2021 в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в Дубае».Подробнее