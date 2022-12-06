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Апартаменты №211 174 м² в Дубае Ocean House

United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, Nakhlat Jumeira

График платежей*

При бронировании

20%

1 909 966 AED
При оформлении договора

4%

381 993 AED
До даты ввода в эксплуатацию

40%

3 819 931 AED
При передаче

40%

3 819 931 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 12
Дата ввода в эксплуатацию 1 кв. 2026
Этажность
9
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 12
Стоимость от 8 374 828 AED
Корпус Ocean House

Внутренняя инфраструктура

Бассейн и SPA

Тренажерный зал

Дополнительно

Магазины

Кинотеатр

Транспортная доступность

Море 400 м

О жилом комплексе

Корпуса 1
Площадь квартир от 152 м² до 497 м²
Застройщик Ellington Group
Кол-во спален

Новый проект с коллекцией эксклюзивных резиденций на побережье рукотворного острова Palm Jumeirah. Найдите свое место для жизни и каждый день наслаждайтесь потрясающими видами на побережье залива, Burj Al Arab и горизонт Дубая. Здание высотой 9 этажей рассчитано на 88 апартаментов, включая дуплексы с 2-6 спальнями и пентхаусы на последнем этаже. Планировками предусмотрены несколько балконов, комнаты для персонала, рабочие кабинеты и террасы. Некоторые лоты оснащены частными бассейнами. В распоряжении жителей спортивный зал, библиотека с коворкинг-зоной, частный кинозал, магазины, лаундж, SPA-салон. В окружении находятся F&B-заведения и 5-звездочные отели. За 15 минут можно доехать до дельфинария Dolphin Bay, аквапарка Aquaventure Waterpark, спортивного центра Pinpoint Fitness – Palm Jumeirah и торгового центра Nakheel Mall. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на шоссе Sheikh Zayed Road, что позволяет быстро добраться до любой части города. Дорога до Dubai International Airport займет не более 35 минут. Качественная отделка Интерьер апартаментов разработан Bjarke Ingels Group (BIG) специально для Ocean House. В отделке использовали натуральное дерево. Ванные комнаты отделаны стильным мрамором, установлена кухонная техника. Надежный застройщик Ellington Properties – крупный девелопер, который с 2014 года предлагает жилую недвижимость в самых востребованных локациях Дубая. В 2021 году компания получила престижную премию Luxury Lifestyle Award 2021 в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в Дубае».

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