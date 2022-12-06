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Апартаменты №212 152 м² в Дубае Ocean House
График платежей*
20%1 674 966 AED
4%
40%3 349 931 AED
40%3 349 931 AED
Об объекте
Внутренняя инфраструктура
Бассейн и SPA
Тренажерный зал
Дополнительно
Магазины
Кинотеатр
Транспортная доступность
О жилом комплексе
Новый проект с коллекцией эксклюзивных резиденций на побережье рукотворного острова Palm Jumeirah. Найдите свое место для жизни и каждый день наслаждайтесь потрясающими видами на побережье залива, Burj Al Arab и горизонт Дубая. Здание высотой 9 этажей рассчитано на 88 апартаментов, включая дуплексы с 2-6 спальнями и пентхаусы на последнем этаже. Планировками предусмотрены несколько балконов, комнаты для персонала, рабочие кабинеты и террасы. Некоторые лоты оснащены частными бассейнами. В распоряжении жителей спортивный зал, библиотека с коворкинг-зоной, частный кинозал, магазины, лаундж, SPA-салон. В окружении находятся F&B-заведения и 5-звездочные отели. За 15 минут можно доехать до дельфинария Dolphin Bay, аквапарка Aquaventure Waterpark, спортивного центра Pinpoint Fitness – Palm Jumeirah и торгового центра Nakheel Mall. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на шоссе Sheikh Zayed Road, что позволяет быстро добраться до любой части города. Дорога до Dubai International Airport займет не более 35 минут. Качественная отделка Интерьер апартаментов разработан Bjarke Ingels Group (BIG) специально для Ocean House. В отделке использовали натуральное дерево. Ванные комнаты отделаны стильным мрамором, установлена кухонная техника. Надежный застройщик Ellington Properties – крупный девелопер, который с 2014 года предлагает жилую недвижимость в самых востребованных локациях Дубая. В 2021 году компания получила престижную премию Luxury Lifestyle Award 2021 в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в Дубае».Подробнее