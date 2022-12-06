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Апартаменты №2bedroom+pool 110 м² в Дубае Oceanz

United Arab Emirates, Dubai, Dubai Maritime City Street, WS06

График платежей*

При бронировании

10%

260 000 AED
При оформлении договора

4%

104 000 AED
До даты ввода в эксплуатацию

55%

1 430 000 AED
После передачи

35%

910 000 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 7
Дата ввода в эксплуатацию 1 кв. 2027
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 7
Стоимость от 1 100 000 AED
Корпус Oceanz Tower 1

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Средняя школа

Бассейн и SPA

Открытый бассейн

Спорт

Спортивная площадка

Дополнительно

Медицинский центр

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Библиотека

Транспортная доступность

Средняя школа 3 км
Магазин 3 км
Медицинский центр 3 км
Море 50 м

О жилом комплексе

Корпуса 1
Площадь квартир от 38 м² до 167 м²
Застройщик Danube Properties
Кол-во спален

Два современных небоскреба в районе Dubai Maritime City. Наслаждайтесь беспрецедентной роскошью жизни на берегу моря и откройте для себя курортный стиль жизни с эксклюзивным дизайном. На выбор представлены студии, апартаменты с 1-3 спальнями, президентские студии, люксы и прибрежные виллы с готовой отделкой и мебелью. Некоторые лоты сдаются с частными бассейнами. Развитая инфраструктура комплекса открывает дополнительные возможности для жизни и отдыха: infinity-бассейн, оздоровительный клуб, бизнес-лаунж, спортивные и детские площадки, кафе, библиотека и театр. В пределах 5-10 минут на автомобиле находятся рестораны Flat12, Tyler's Tavern и Fishtails, больницы International Modern Hospital и Aster Hospital, детский сад Little Diamond Nursery, школа New Academy School, магазин Nesto Hypermarket Al Mina. Развитая транспортная сеть Комплекс удачно расположен вблизи главной автотрассы Дубая — Sheikh Zayed Road, что позволит быстро доехать до главных локаций города. До международного аэропорта Dubai International Airport можно доехать за 20 минут. Качественная отделка Все апартаменты отличаются качественной отделкой морских оттенков от Tonino Lamborghini Casa. В интерьере используют мебельный гарнитур с отсылкой к высокоскоростным автокарам, что передает неповторимый дух роскоши и эстетики. Надежный застройщик Danube Properties – одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность застройщик завоевал более 50 престижных наград благодаря высокому качеству недвижимости и индивидуальному подходу к каждому клиенту.

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