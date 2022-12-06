ОАЭ
RU
AED - د
+971 43 102302
Каталог
АкадемияО сервисе

Апартаменты №320 RSC-4101 153 м² в Дубае 320 Riverside Crescent

United Arab Emirates, Dubai, Ras Alkhor, Bu Kadra

График платежей*

При бронировании

20%

746 140 AED
При оформлении договора

4%

149 228 AED
До даты ввода в эксплуатацию

60%

2 238 421 AED
При передаче

20%

746 140 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 298
Дата ввода в эксплуатацию 3 кв. 2027
Этажность
57
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 298
Стоимость от 1 534 111 AED
Корпус 320 Riverside Crescent Apartments

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Территория

Зона отдыха

Сад

Прогулочная зона

Площадка для барбекю

Транспортная доступность

Общественный транспорт 1 км
Средняя школа 4 км
Магазин 3 км

О жилом комплексе

Корпуса 1
Площадь квартир от 62 м² до 166 м²
Застройщик Sobha Realty
Кол-во спален

Новый проект в сообществе Sobha Hartland II с лагуной с кристально чистой водой и белыми пляжами. Жизнь на набережной – это не просто образ жизни, это бегство от шума и суеты. Вы будете чувствовать себя спокойно и сможете изо дня в день наслаждаться потрясающими видами на город, пляж и улицу Dubai Al Ain Road. На выбор представлены апартаменты с 1-3 спальнями, балконами и качественной отделкой с бытовой техникой и встроенными шкафами. Все лоты могут похвастаться большими окнами, пропускающими много света, – место, куда хочется возвращаться снова и снова. На территории комплекса доступны: infinity-бассейн, тренажерный зал, спортивные площадки, прогулочные зоны, игровые площадки, зоны барбекю, открытое пространство для отдыха, ландшафтный сад и театр под открытым небом. За 5-10 минут можно доехать до ресторана Al Ain Way Restaurant & Cafeteria, супермаркета SMARTBUY, поля для гольфа Meydan Academy and Driving Range, школ Hartland International School Dubai и North London Collegiate School. Вблизи достопримечательностей Благодаря удачному расположению из комплекса открыт доступ к главным достопримечательностям Дубая. За 10-15 минут можно доехать до небоскреба Burj Khalifa, делового центра Business Bay, района Downtown Dubai, торговых центров Dubai Mall и Meydan One Mall, океанариума Dubai Aquarium. Надежный застройщик Sobha Realty – крупный девелопер, который с 1976 года занимается строительством недвижимости в ОАЭ, Китае, Индии, Омане и других странах. В 2019 году компания получила престижную премию Luxury Network International Awards в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в ОАЭ».

Подробнее

Инфраструктура
На карте

0 объектов в презентации