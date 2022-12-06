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Апартаменты №340 RSC-4615 80 м² в Дубае 340 Riverside Crescent

Bu Kadra, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

График платежей*

При бронировании

20%

386 635 AED
При оформлении договора

4%

77 327 AED
До даты ввода в эксплуатацию

60%

1 159 906 AED
При передаче

20%

386 635 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 202
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2027
Этажность
57
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 202
Стоимость от 1 508 937 AED
Корпус 340 Riverside Crescent Apartments

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Игровая зона

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Спорт

Спортивная площадка

Территория

Зона отдыха

Сад

Прогулочная зона

Дополнительно

Магазины

Транспортная доступность

Общественный транспорт 350 м
Средняя школа 6 км
Магазин 2 км
Медицинский центр 6 км
Аэропорт 13 км

О жилом комплексе

Корпуса 1
Площадь квартир от 46 м² до 105 м²
Застройщик Sobha Realty
Кол-во спален

Современная башня на берегу Sobha Hartland II, которая воплощает богатое чувство общности и позволяет насладиться мгновениями вблизи знаменитых локаций города. Найдите свои 340 причин повысить качество жизни. В комплексе представлены апартаменты с 1-2 спальнями. Из окон открываются виды на оживленный Дубай и окружающие зеленые пространства.   На территории комплекса доступны: Sky Gardens, бассейн, зоны отдыха, игровая комната, смотровая площадка, лагуна и частный пляж, бизнес-центр, спортивные площадки, парк для домашних животных, пешеходные и беговые дорожки, открытые тренажерные залы. За 5-10 минут можно доехать до магазина Happy Grocery, кафе Dunes & Waves Cafe, колледжа Dubai College of Tourism Culinary, больницы Nad Al Sheba Health Center, поля для гольфа The Track, Meydan Golf.   Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на улицы Al Ain - Dubai Road и Ras Al Khor Road, что позволяет быстро доехать до знаменитых точек города. За 13 минут можно добраться до Dubai International Airport.  Знаковая архитектура Дубая  Высотная башня в форме кристалла сочетает спокойные и роскошные детали. Интерьер апартаментов выполнен в элегантном стиле, искусно созданном для создания расслабленной атмосферы. Надежный застройщик Sobha Realty – крупный девелопер, который с 1976 года занимается строительством недвижимости в ОАЭ, Китае, Индии, Омане и других странах. В 2019 году компания получила престижную премию Luxury Network International Awards  в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в ОАЭ».

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