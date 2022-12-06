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Апартаменты №3402 235 м² в Дубае Liv Lux

United Arab Emirates, Dubai, Jumeirah, Dubai Marina, Al Mamsha Street, 1A

График платежей*

При бронировании

30%

2 699 864 AED
При оформлении договора

4%

359 982 AED
До даты ввода в эксплуатацию

30%

2 699 864 AED
При передаче

40%

3 599 819 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 2
Количество апартаментов 3
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2025
Старт продаж 4 кв. 2022
Водоснабжение Есть
Фасад
Навесной фасад
Площадь участка 3382 м²
Типы лотов
Апартаменты, Пентхаус
Количество лотов 5
Стоимость от 6 049 548 AED
Корпус Liv Lux Apartment

Внутренняя инфраструктура

Бассейн и SPA

Открытый бассейн

Бассейн

Тренажерный зал

Салон красоты

Мужская парикмахерская

Территория

Зона отдыха

Прогулочная зона

Дополнительно

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Терраса

Транспортная доступность

Общественный транспорт 700 м
Магазин 400 м
Медицинский центр 3 км
Метро 1 км
Море 500 м

О жилом комплексе

Корпуса 2
Площадь квартир от 68 м² до 15270 м²
Застройщик LIV Real Estate Development
Кол-во спален от 1 до 4

Новый проект с международным уровнем гостиничного сервиса на живописной набережной Dubai Marina. Наслаждайтесь потрясающими видами на Персидский залив, остров Palm Jumeirah, Dubai Marina и окрестности Дубая. Жилой комплекс высотой 47 этажей включает апартаменты с 1-4 спальнями и двухуровневыми пентхаусами с 4-5 спальнями. Все лоты с просторными террасами, балконами и окнами в пол. Интерьеры апартаментов в спокойной цветовой гамме с преобладанием мягких оттенков дерева и камня. На территории комплекса доступны: лаунж, салон красоты, студия йоги, infinity-бассейн, SPA- и фитнес-центр, конференц-зал, кинотеатры, бассейны, корт для игры в падел-теннис, ландшафтные сады, зона барбекю, площадка для игры в гольф. В непосредственной близости расположены районы Dubai Media City, Jumeirah Lake Towers и Emirates Hills. В 5 минутах находятся променад The Walk, торговый центр Dubai Marina Mall, отели Le Royal Meridien Beach Resort & Spa и The Ritz-Carlton. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен вблизи автодороги Sheikh Zayed Road, что позволяет быстро доехать до главных локаций Дубая. В шаговой доступности находится остановка Jumeirah, Royal Meridian 1. За 30 минут можно добраться до Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport. Вблизи достопримечательностей За 15 минут можно доехать до отель-паруса Burj Al Arab и колеса обозрения Ain Dubai. Чуть дальше находится небоскреб Burj Khalifa и знаменитые районы Downtown Dubai, Business Bay и DIFC. Качественная отделка Апартаменты сдаются с дизайнерской отделкой и бытовой техникой Miele, Siemens, Villeroy & Boch. В отделке использовали итальянский мрамор и натуральное дерево. Надежный застройщик LIV Developers – застройщик международного уровня, который реализует проекты по миру: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Стамбул и Дубай. На рынке Дубая девелопер выбирает исключительно экономически привлекательные районы, среди которых Palm Jumeirah, Perl Jumeirah, Downtown Dubai, Business Bay, Emirate Hills и Jebel Ali.

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