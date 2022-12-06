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Апартаменты №409 75 м² в Дубае Stonehenge Residences

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Circle, Lolow Road, 91

График платежей*

При бронировании

10%

95 900 AED
При оформлении договора

4%

38 360 AED
До даты ввода в эксплуатацию

40%

383 600 AED
При передаче

50%

479 500 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 50
Дата ввода в эксплуатацию 3 кв. 2025
Старт продаж 1 кв. 2023
Этажность
11
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 50
Стоимость от 640 000 AED
Корпус Stonehenge Residences

Внутренняя инфраструктура

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Территория

Сад

Транспортная доступность

Общественный транспорт 97 м
Средняя школа 1 км
Магазин 52 м
Медицинский центр 6 км

О жилом комплексе

Корпуса 1
Площадь квартир от 41 м² до 279 м²
Застройщик Segrex Development
Кол-во спален

Современный комплекс в одном из самых популярных семейных комьюнити JVC – улучшенная формула комфортной жизни в Дубае. Почувствуйте баланс между активной жизнью в большом городе и спокойствием в вашей уютной квартире. В комплексе высотой 11 этажей представлены студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Все лоты с продуманными и функциональными пространствами, отделкой в современном стиле, панорамным остеклением. На территории комплекса доступны: фитнес-центр, многофункциональный конференц-зал, бассейн с зоной отдыха и ландшафтный сад. В 5-10 минутах ходьбы находятся супермаркет Bazaar Gourmet, кафе Cloud 10 Café JVC Jumeirah Village Circle и Salé Sucré Pâtisserie, детский сад Erudio Early Childhood Center. В окружении находятся парки Sabar Park JVC, Remram - Community Park, JVC District 10 Park и JVC District 16. Развитая транспортная сеть Район JVC находится на пересечении основных автомагистралей Al Khail Rd и Sheikh Mohammed bin Zayed Rd., что позволяет быстро добраться до любой точки города. До аэропортов Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport можно доехать за 22-28 минут. Надежный застройщик Segrex Development – девелопер, который реализует жилые проекты «под ключ» и оказывает профессиональные услуги инвесторам. Все комплексы продуманы до мельчайших деталей для комфортной и качественной жизни резидентов.

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