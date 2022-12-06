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Апартаменты №410 93 м² в Дубае Azizi Riviera Beachfront

United Arab Emirates, Dubai, Sobha Hartland, 1st Street, 1/1

График платежей*

При бронировании

3%

79 086 AED
При оформлении договора

7%

184 533 AED
+

4%

105 448 AED
До даты ввода в эксплуатацию

20%

527 238 AED
При передаче

70%

1 845 333 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 3
Количество апартаментов 23
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2024
Старт продаж 4 кв. 2021
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 23
Стоимость от 2 051 730 AED
Корпус Azizi Riviera Beachfront Tower B

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Игровая зона

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Спорт

Теннисный корт

Транспортная доступность

Общественный транспорт 2 км
Средняя школа 1 км
Магазин 700 м

О жилом комплексе

Корпуса 3
Площадь квартир от 31 м² до 175 м²
Застройщик Azizi Developments
Кол-во спален

Культовый проект на берегу моря в современном сообществе Meydan, MBR City. Наслаждайтесь белоснежными пляжами и гуляйте по невероятно красивым локациям Дубая – здесь все создано для вашего комфорта. Масштабный проект включает три высотных здания, оснащенных современными удобствами. В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-2 спальнями, функциональными пространствами, чистовой отделкой и необходимой бытовой техникой. Из окон открываются захватывающие виды на лагуну, Dubai Canal и горизонты Дубая. На территории комплекса находятся ландшафтный парк, площадки для занятий йогой, теннисные корты и баскетбольные площадки, велосипедные дорожки, игровые площадки, бассейн, фитнес-центр и паркинг. Район предлагает хорошо развитую инфраструктуру с медицинскими центрами, детскими садами и учебными заведениями. Рядом расположены торговый центр Meydan One Mall, парк Al Quoz Pond Park, заповедник дикой природы Ras Al Khor, аптека Aster 170 и школа Hartland International School. Развитая транспортная сеть Riviera Beachfront расположен в сообществе Meydan, в районе Nad Al Sheba 1. Жилой комплекс находится вблизи Al Ain – Dubai Road, Al Meydan Road и Ras Al Khor Road, что обеспечивает жителям быстрый доступ к любой точке города. До международного аэропорта можно добраться за 20 минут. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект сочетает черты лучшего из средиземноморского дизайна с современной архитектурой. Интерьеры оформлены в спокойных оттенках, а из каждого здания открывается вид на окружающий ландшафт. Надежный застройщик Azizi Developments – ведущий девелопер, который успешно разработал и реализовал тысячи объектов недвижимости в престижных локациях Дубая. Компания заслужила международное признание благодаря многочисленным наградам, среди которых «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».

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