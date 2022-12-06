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- Апартаменты №410 93 м² в Дубае
Апартаменты №410 93 м² в Дубае Stonehenge Residences
График платежей*
10%118 900 AED
4%
40%475 600 AED
50%594 500 AED
Об объекте
Внутренняя инфраструктура
Бассейн и SPA
Бассейн
Тренажерный зал
Территория
Сад
Транспортная доступность
О жилом комплексе
Современный комплекс в одном из самых популярных семейных комьюнити JVC – улучшенная формула комфортной жизни в Дубае. Почувствуйте баланс между активной жизнью в большом городе и спокойствием в вашей уютной квартире. В комплексе высотой 11 этажей представлены студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Все лоты с продуманными и функциональными пространствами, отделкой в современном стиле, панорамным остеклением. На территории комплекса доступны: фитнес-центр, многофункциональный конференц-зал, бассейн с зоной отдыха и ландшафтный сад. В 5-10 минутах ходьбы находятся супермаркет Bazaar Gourmet, кафе Cloud 10 Café JVC Jumeirah Village Circle и Salé Sucré Pâtisserie, детский сад Erudio Early Childhood Center. В окружении находятся парки Sabar Park JVC, Remram - Community Park, JVC District 10 Park и JVC District 16. Развитая транспортная сеть Район JVC находится на пересечении основных автомагистралей Al Khail Rd и Sheikh Mohammed bin Zayed Rd., что позволяет быстро добраться до любой точки города. До аэропортов Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport можно доехать за 22-28 минут. Надежный застройщик Segrex Development – девелопер, который реализует жилые проекты «под ключ» и оказывает профессиональные услуги инвесторам. Все комплексы продуманы до мельчайших деталей для комфортной и качественной жизни резидентов.Подробнее