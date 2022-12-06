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Апартаменты №414 35 м² в Дубае Azizi Riviera

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Merkadh

График платежей*

При оформлении договора

4%

34 833 AED
До даты ввода в эксплуатацию

30%

261 244 AED
При передаче

70%

609 570 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 17
Количество апартаментов 64
Дата ввода в эксплуатацию 3 кв. 2023
Старт продаж 4 кв. 2020
Водоснабжение Есть
Фасад
Навесной фасад, Железобетон
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 64
Стоимость от 757 866 AED
Корпус Azizi Riviera 65 Apartment

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Средняя школа

Бассейн и SPA

Бассейн

Сауна

Тренажерный зал

Территория

Зона отдыха

Сад

Площадка для барбекю

Транспортная доступность

Общественный транспорт 3 км
Средняя школа 1 км
Магазин 3 км

О жилом комплексе

Корпуса 17
Площадь квартир от 25 м² до 365 м²
Застройщик Azizi Developments
Кол-во спален от 1 до 3

Настоящий город в городе на побережье Dubai Water Canal. Благодаря расположению здания вдоль кристальной лагуны, часто возникают ассоциации со знаменитой «Французской Ривьерой». Прибрежный комплекс включает студии и апартаменты с 1-3 спальнями, панорамными окнами и продуманными планировками. Лоты включают 2-4 ванные комнаты, гостиную, полностью оборудованную кухню, гардеробную, комнату для персонала, террасу или балкон. В Azizi Riviera вы сможете чувствовать себя как дома и при этом оставаться частью мультикультурного сообщества. На территории комплекса находятся бассейны, детские площадки, зоны для отдыха и занятий йогой, фитнес-центр, сауна, джакузи, ландшафтные сады. До крупнейшего торгового центра Dubai Mall, парка Safa Park, медицинских клиник Emirates Hospital Dubai и American Hospital Dubai можно добраться за 10-15 минут. Рядом находятся рестораны Backyard Brunch, Iris, QUBE Sports Bar, Backyard Brunch и Saturday Billy Brunch. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен в одном из популярных районов Дубая – Meydan One. Поблизости расположены крупные магистрали Al Khail Road, Meydan Road, Business Bay и Sheikh Zayed Road, которые соединяют эту местность с другими популярными районами города. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект выполнен в средиземноморском стиле с современными элементами. Здесь гармонично соединяются тенденции, характерные для Французской Ривьеры, и качественные материалы. Акцент сделан на воздушность и изобилие зелени. Надежный застройщик Azizi Developments – ведущий девелопер, который успешно разработал и реализовал тысячи объектов недвижимости в престижных локациях Дубая. Компания заслужила международное признание благодаря многочисленным наградам, среди которых «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».

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