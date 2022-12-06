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Апартаменты №516 119 м² в Дубае Samana California

United Arab Emirates, Dubai, Jebel Ali, Community Jabal Ali 1, 6 Street, 131

График платежей*

При бронировании

25%

468 112 AED
При оформлении договора

4%

74 898 AED
До даты ввода в эксплуатацию

50%

936 225 AED
После передачи

25%

468 112 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 11
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2025
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 11
Стоимость от 1 821 150 AED
Корпус Samana California Apartments

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детский бассейн

Игровая зона

Бассейн и SPA

Бассейн

Сауна

Джакузи

Тренажерный зал

Территория

Площадка для барбекю

Дополнительно

Кинотеатр

Транспортная доступность

Общественный транспорт 350 м
Средняя школа 2 км
Магазин 1 км
Метро 1 км

О жилом комплексе

Корпуса 1
Площадь квартир от 38 м² до 230 м²
Застройщик Samana Developers
Кол-во спален

Новый проект в развитом районе Al Furjan с благоприятными условиями как для семейного проживания, так и для ведения бизнеса. Благодаря современному дизайну здания и захватывающему панорамному виду на городской пейзаж, комплекс излучает изысканность и величие. В комплексе представлены студии, апартаменты с 1-2 спальнями. Большие окна пропускают в апартаменты большое количество естественного света и визуально увеличивают пространство. На территории созданы все условия для жизни и отдыха: бассейны для детей и взрослых, сауна и парная, игровая комната, корт для падел-тенниса, зона барбекю, беговая дорожка, кинотеатр на открытом воздухе, джакузи и фитнес-центры. За 5-10 минут можно доехать до аптеки HealthHub Pharmacy, супермаркетов Carrefour Market, Fajer Al Madina и VIVA Supermarket, поля для крикета The Gardens Cricket Ground, школ Dubai British School и The Winchester School. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен между улиц Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Sheikh Zayed Road, что позволяет легко добраться до любой точки города. Быстрый доступ к Al Furjan Metro Station. Дорога до Al Maktoum International Airport и Dubai International Airport займет 25-30 минут на автомобиле. Вблизи достопримечательностей Жилой комплекс находится в 15 минутах от районов Dubai Marina, Palm Jumeirah и Jumeirah Village Circle. Чуть дальше расположены отель-парус Burj Al Arab, небоскреб Burj Khalifa, торговый центр Dubai Mall. Надежный застройщик Samana Developers — один из самых быстрорастущих застройщиков ОАЭ, который реализует проекты под девизом «Всегда вовремя». Девелопер удостоен трех наград за свои флагманские проекты, включая категории «Лучший устойчивый проект года», «Лучшая доступная роскошная недвижимость», «Лучший инновационный дизайн на Ближнем Востоке».

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