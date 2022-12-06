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Апартаменты №522 98 м² в Дубае Azizi Pearl
График платежей*
10%136 425 AED
4%
20%272 850 AED
70%954 975 AED
Об объекте
Внутренняя инфраструктура
Для детей
Детская площадка
Средняя школа
Бассейн и SPA
Бассейн
Тренажерный зал
Территория
Зона отдыха
Дополнительно
Магазины
Медицинский центр
Транспортная доступность
О жилом комплексе
Уникальный проект для ценителей современной роскоши и комфорта в новом жилом районе Al Furjan. Откройте для себя курортный образ жизни в Дубае, а также наслаждайтесь сервисом международного уровня. Жилой комплекс рассчитан на 260 студий, апартаментов с 1-3 спальнями. Все лоты отличаются эргономичными пространствами и панорамными окнами в пол. В отделке используются европейские материалы и аксессуары, оборудованы кухни и ванные комнаты. Для удобства жителей и их гостей на территории расположены ландшафтный сад, бассейны для детей и взрослых, места для отдыха, тренажерный зал, детская площадка, зона барбекю, паркинг. В 5-10 минутах на автомобиле находятся школа The Arbor School, детский сад Chubby Cheeks Nursery Furjan, салон красоты Benefit Cosmetic BrowBar Lounge, супермаркеты Al Adil Supermarket и Carrefour Market, больница NMC Royal Hospital, торговый центр Battuta Mall. Развитая транспортная сеть Стратегическое расположение комплекса около пересечения улиц Yalayis Street/Jebel Ali – Al Hibab Rd и Sheikh Mohammed Bin Zayed Rd позволяет быстро доехать до любой точки города. До аэропорта Al Maktoum International Airport можно доехать за 25 минут. Живите в окружении природы В 10 минутах от комплекса расположены парки The Gardens, Jebel Ali Village и Community Park – Jumeirah Park. Чуть дальше находится знаменитый сад цветов и бабочек Dubai Butterfly Garden с 70 видами растений. Надежный застройщик Azizi Developments – ведущий девелопер, который успешно разработал и реализовал тысячи объектов недвижимости в престижных локациях Дубая. Компания заслужила международное признание благодаря многочисленным наградам, среди которых «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».Подробнее