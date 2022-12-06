ОАЭ
RU
AED - د
+971 43 102302
Каталог
АкадемияО сервисе

Апартаменты №704 80 м² в Дубае Azizi Vista

United Arab Emirates, Dubai, Hessa Street, 69B

График платежей*

При бронировании

10%

144 000 AED
При оформлении договора

4%

57 600 AED
До даты ввода в эксплуатацию

30%

432 000 AED
При передаче

60%

864 000 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 47
Дата ввода в эксплуатацию 3 кв. 2024
Старт продаж 2 кв. 2023
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 47
Стоимость от 1 320 000 AED
Корпус Azizi Vista Apartments

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Средняя школа

Бассейн и SPA

Тренажерный зал

Территория

Зона отдыха

Площадка для барбекю

Транспортная доступность

Общественный транспорт 800 м
Средняя школа 1 км
Магазин 2 км
Медицинский центр 2 км

О жилом комплексе

Корпуса 1
Площадь квартир от 33 м² до 110 м²
Застройщик Azizi Developments
Кол-во спален

Современный комплекс апартаментов в окружении пышной зелени. Станьте частью одного из самых востребованных районов Dubai Studio City, а также наслаждайтесь размеренным образом жизни. На выбор представлены студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Планировками предусмотрены просторная ванная комната, гостиная, полностью оборудованная кухня с бытовой техникой, балкон. Спальня предлагает комфортное пространство с гардеробными для дополнительного удобства. Жителям доступен роскошный образ жизни: места для отдыха, тренажерный зал, площадка для йоги, детская площадка, зона барбекю. В 5-10 минутах на автомобиле находятся школы The Royal Grammar School Guildford Dubai и Dwight School Dubai, детский сад Kinder Castle Nursery, рестораны Pulcinella Restaurant и Copper Kettle Restaurant, поле для гольфа The Els Club At Dubai Sport City, магазин Waitrose Motor City, больницы Emirates Hospital Day Surgery & Medical Center и Prime Medical Center. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный доступ к улицам Al Khail Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Rd, что позволяет быстро доехать до любой точки города. До аэропорта Al Maktoum International Airport можно доехать за 18 минут. Живите в окружении природы В 10 минутах ходьбы расположена ключевая достопримечательность Дубая – сад бабочек. Рядом находятся Damac Hills Park, Central Park Mudon, Alvorada Park. Прогуляйтесь по паркам, чтобы расслабиться или насладиться пикником с семьей и друзьями. Надежный застройщик Azizi Developments – ведущий девелопер, который успешно разработал и реализовал тысячи объектов недвижимости в престижных локациях Дубая. Компания заслужила международное признание благодаря многочисленным наградам, среди которых «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».

Подробнее

Инфраструктура
На карте

0 объектов в презентации