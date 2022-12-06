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Апартаменты №710 70 м² в Дубае Riviera Azure

United Arab Emirates, Dubai, Sobha Hartland, 1st Street, 1/1

График платежей*

При бронировании

3%

56 928 AED
При оформлении договора

7%

132 833 AED
+

4%

75 904 AED
До даты ввода в эксплуатацию

30%

569 283 AED
При передаче

60%

1 138 566 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 27
Дата ввода в эксплуатацию 3 кв. 2024
Старт продаж 4 кв. 2022
Этажность
11
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты, Пентхаус
Количество лотов 31
Стоимость от 1 695 265 AED
Корпус Riviera Azure

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Территория

Зона отдыха

Площадка для барбекю

Дополнительно

Кинотеатр

Транспортная доступность

Общественный транспорт 2 км
Средняя школа 1 км
Магазин 1 км

О жилом комплексе

Корпуса 1
Площадь квартир от 34 м² до 718 м²
Застройщик Azizi Developments
Кол-во спален

Современное комьюнити с апартаментами в быстрорастущем районе MBR City. Станьте частью сообщества, где особое место занимают многочисленные зоны отдыха и атмосфера спокойствия. Жилой комплекс насчитывает 118 студий, апартаментов с 1-2 спальнями и пентхаусов. Все лоты отличаются эргономичными пространствами, качественной отделкой и панорамными окнами. Жители смогут наслаждаться живописным городским пейзажем и рукотворной лагуной. Жителям комплекса доступны удобства международного уровня: частный кинотеатр, зона барбекю, бассейн с зонами отдыха, детские площадки, тренажерный зал, коворкинг. За 2 минуты можно добраться до торгового центра Meydan One Mall, за 10 минут – до Downtown Dubai и Business Bay. В 25-30 минутах находятся архипелаг Palm Jumeirah и популярная пешеходная улица The Walk, JBR. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд к автомагистралям Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, Al Khail Road и Hessa Street. В 20 минутах на автомобиле находится международный аэропорт DXB, чуть дальше – аэропорт Al Maktoum. Качественная отделка Отделка апартаментов выполнена в современном стиле в нейтральной цветовой гамме. Во всех лотах установлена дизайнерская мебель и элементы декора. Надежный застройщик Azizi Developments – ведущий девелопер, который успешно разработал и реализовал тысячи объектов недвижимости в престижных локациях Дубая. Компания заслужила международное признание благодаря многочисленным наградам, среди которых «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».

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