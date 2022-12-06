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Апартаменты №810 91 м² в Дубае Azizi Amber
График платежей*
10%136 080 AED
4%
30%408 240 AED
60%816 480 AED
Об объекте
Внутренняя инфраструктура
Для детей
Игровая зона
Бассейн и SPA
Бассейн
Тренажерный зал
Спорт
Спортивная площадка
Территория
Зона отдыха
Площадка для барбекю
Транспортная доступность
О жилом комплексе
Современный комплекс апартаментов в самом сердце района Al Furjan, вблизи главных достопримечательностей эмирата. Найдите свой баланс между оживленным городом и спокойной безмятежностью. В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-3 спальнями. Все лоты отличаются изысканным стилем и оснащены необходимым для комфорта и роскоши. В отделке использовали стекло, древесину и мрамор. Установлена бытовая техника, мебель и встроенные шкафы. Из окон открывается живописный вид на городской пейзаж. Для удобства жителей и их гостей на территории расположены игровая зона, бассейны, тренажерный зал, площадка для занятий йогой, SPA-центр, зона барбекю, спортивные площадки и места для отдыха. В 5-10 минутах на автомобиле находятся детский сад Chubby Cheeks Nursery Furjan, школа The Arbor School, спортивный комплекс DG TUSKERS CRICKET ARENA, супермаркеты Spinneys и Carrefour Market, больница NMC Royal Hospital. В 20 минутах на автомобиле расположены районы Dubai Marina и Palm Jumeirah. Знаковая архитектура Дубая Здание спроектировано в стиле модерна. Пастельная цветовая гамма. Фасад украшен крупными окнами и просторными балконами со стеклянными ограждениями. Функциональные пространства Планировками предусмотрены прихожая, спальня, гостиная, кухня открытого типа, ванная и балкон. В апартаментах с 3 спальнями предусмотрена гардеробная комната. Надежный застройщик Azizi Developments – ведущий девелопер, который успешно разработал и реализовал тысячи объектов недвижимости в престижных локациях Дубая. Компания заслужила международное признание благодаря многочисленным наградам, среди которых «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».Подробнее