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Апартаменты №933 30 м² в Дубае Azizi Venice

Madinat Al Maktoum, Dubai, United Arab Emirates

График платежей*

При бронировании

10%

65 800 AED
При оформлении договора

10%

65 800 AED
+

4%

26 320 AED
До даты ввода в эксплуатацию

30%

197 400 AED
При передаче

50%

329 000 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 7
Количество апартаментов 639
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2026
Старт продаж 3 кв. 2023
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 639
Стоимость от 480 000 AED
Корпус AZIZI VENICE 02

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Средняя школа

Бассейн и SPA

Тренажерный зал

Спорт

Спортивная площадка

Дополнительно

Медицинский центр

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Кинотеатр

Транспортная доступность

О жилом комплексе

Корпуса 7
Площадь квартир
Застройщик Azizi Developments
Кол-во спален

Новый проект, вдохновленный историческим образом Венеции, в районе Dubai South. Станьте частью сообщества, где особое место занимают многочисленные зоны отдыха и атмосфера спокойствия. В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Лоты отличаются продуманными планировками, качественной отделкой и непревзойденными удобствами. К услугам жителей представлены: оперный театр, общественные пляжи, бульвар с ресторанами, кинотеатры, комедийные клубы, беговая дорожка, фитнес-центры, спортивные и детские площадки, аквапарк и фонтаны, международная школа, больницы, отели. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен вблизи автомагистрали Emirates Road, что позволяет быстро доехать до любой точки города. За 10 минут можно добраться до Al Maktoum International Airport. Особенность комплекса – искусственная лагуна Большую часть территории занимают ухоженные ландшафтные зоны. В сообществе расположена лагуна протяженностью 18 километров и глубиной 1,5 метра с искусственными волнами. Лагуна идеально подходит для водных видов спорта: плавание, каякинг и катание на байдарках. Надежный застройщик Azizi Developments – ведущий девелопер, который успешно разработал и реализовал тысячи объектов недвижимости в престижных локациях Дубая. Компания заслужила международное признание благодаря многочисленным наградам, среди которых «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».

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