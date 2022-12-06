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Апартаменты №A0605 143 м² в Дубае Crest Grande

United Arab Emirates, Dubai, Sobha Hartland, 1st Street, 1/20

График платежей*

При бронировании

2%

59 431 AED
При оформлении договора

8%

237 724 AED
+

4%

118 862 AED
До даты ввода в эксплуатацию

50%

1 485 773 AED
При передаче

40%

1 188 618 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 3
Количество апартаментов 29
Дата ввода в эксплуатацию 3 кв. 2025
Старт продаж 2 кв. 2023
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 29
Стоимость от 2 071 011 AED
Корпус Crest Grande Tower A

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Детский бассейн

Бассейн и SPA

Бассейн

Сауна

Тренажерный зал

Территория

Площадка для барбекю

Дополнительно

Магазины

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Транспортная доступность

Общественный транспорт 3 км
Средняя школа 850 м
Магазин 550 м

О жилом комплексе

Корпуса 3
Площадь квартир от 99 м² до 295 м²
Застройщик Sobha Realty
Кол-во спален

Современный жилой комплекс с апартаментами, вдохновленный курортным стилем жизни Майами, на берегу лагуны. Живите у кристально чистой воды и наслаждайтесь удобствами международного уровня. Проект включает апартаменты с 1-4 спальнями, балконами и системой «умный дом». Из резиденций открываются потрясающие виды на живописную лагуну, заповедник дикой природы Ras Al Khor, комьюнити Sobha Hartland и центр Дубая. Для удобства жителей и их гостей на территории расположены спортзалы, бассейны для взрослых и детей, сауна, игровая площадка, зона барбекю, паркинг, магазины и рестораны. В пешей доступности находятся школы Hartland International School Dubai и North London Collegiate School, чуть дальше – детские сады Blossom Design District Nursery, Kiddy Planet Nursery AlQuoz, Jumeirah International Nursery. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен в центре Дубая, на пересечении главных автомагистралей Ras Al Khor Road и Al Ain Road, что позволяет быстро добраться до любой точки города. Жителям открывается доступ к общественному транспорту и международному аэропорту Дубая, до которого можно доехать за 20 минут. Живите в окружении природы В 12 минутах от комплекса находится заповедник Ras Al Khor – уникальный природный объект, на территории которого обитают розовые фламинго. Расположение среди зеленых насаждений позволяет наслаждаться уединенностью и в то же время пользоваться удобствами крупного мегаполиса. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект выполнен в современном стиле эко. Фасады украсят деревянные элементы, а также зеленые растения на открытых террасах. Надежный застройщик Sobha Realty – крупный девелопер, который с 1976 года занимается строительством недвижимости в ОАЭ, Китае, Индии, Омане и других странах. В 2019 году компания получила престижную премию Luxury Network International Awards в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в ОАЭ».

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