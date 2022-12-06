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- Апартаменты №AMALIA RESIDENCES-108 129 м² в Дубае
Апартаменты №AMALIA RESIDENCES-108 129 м² в Дубае Amalia Residences
График платежей*
10%129 377 AED
4%
60%776 261 AED
30%388 130 AED
Об объекте
Внутренняя инфраструктура
Для детей
Детская площадка
Детский бассейн
Бассейн и SPA
Бассейн
Тренажерный зал
Территория
Зона отдыха
Сад
Прогулочная зона
Транспортная доступность
О жилом комплексе
Современное здание в закрытом комьюнити Al Furjan. Динамичный образ жизни, комфорт и живописная природа – все это теперь доступно вам. На выбор представлено 400 апартаментов с 1-3 спальнями, функциональными пространствами и качественной отделкой. Интерьеры выполнены в светлой цветовой гамме с отделкой из мрамора, а также панорамными окнами в пол, благодаря которым в комнаты проникает естественный свет. Жителям доступен роскошный образ жизни: зона отдыха, ландшафтный сад, тренажерный зал, детская площадка, бассейны для взрослых и детей, прогулочные дорожки. Торговые центры Al Furjan Pavilion и Al Furjan Club, супермаркеты W Mart Fresh и West Zone находятся в 5 минутах от комплекса. В 25-30 минутах на автомобиле расположены главные достопримечательности Дубая: Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Mall. За 17 минут можно доехать до знаменитых районов Dubai Marina, Dubai Harbour и Palm Jumeirah. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на автотрассу Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, что позволит быстро доехать до главных локаций Дубая. До международного аэропорта Dubai International Airport можно доехать за 30 минут. Функциональные пространства Планировками предусмотрены кухни открытого типа, просторная гостиная с мраморной стойкой и обеденной зоной. Некоторые апартаменты сдаются с отдельной комнатой для персонала. Надежный застройщик Deyaar Development – крупнейшая девелоперская компания, в портфеле которой насчитывается 16 000 коммерческих и жилых объектов. Застройщик стремится раскрыть потенциал, увеличить возможности и создать серьезную ценность для инвесторов и клиентов.Подробнее