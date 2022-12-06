ОАЭ
RU
AED - د
+971 43 102302
Каталог
АкадемияО сервисе

Апартаменты №AMALIA RESIDENCES-110 145 м² в Дубае Amalia Residences

United Arab Emirates, Dubai, Jebel Ali, Community Jabal Ali 1, Zone A Street, 8A

График платежей*

При бронировании

10%

134 837 AED
При оформлении договора

4%

53 935 AED
До даты ввода в эксплуатацию

60%

809 020 AED
После передачи

30%

404 510 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 10
Дата ввода в эксплуатацию 1 кв. 2025
Старт продаж 1 кв. 2023
Этажность
8
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 10
Стоимость от 1 213 486 AED
Корпус Amalia Residences

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Детский бассейн

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Территория

Зона отдыха

Сад

Прогулочная зона

Транспортная доступность

Общественный транспорт 450 м
Средняя школа 1 км
Магазин 2 км
Медицинский центр 9 км
Метро 2 км
Море 9 км

О жилом комплексе

Корпуса 1
Площадь квартир от 77 м² до 267 м²
Застройщик Deyaar Development Company
Кол-во спален

Современное здание в закрытом комьюнити Al Furjan. Динамичный образ жизни, комфорт и живописная природа – все это теперь доступно вам. На выбор представлено 400 апартаментов с 1-3 спальнями, функциональными пространствами и качественной отделкой. Интерьеры выполнены в светлой цветовой гамме с отделкой из мрамора, а также панорамными окнами в пол, благодаря которым в комнаты проникает естественный свет. Жителям доступен роскошный образ жизни: зона отдыха, ландшафтный сад, тренажерный зал, детская площадка, бассейны для взрослых и детей, прогулочные дорожки. Торговые центры Al Furjan Pavilion и Al Furjan Club, супермаркеты W Mart Fresh и West Zone находятся в 5 минутах от комплекса. В 25-30 минутах на автомобиле расположены главные достопримечательности Дубая: Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Mall. За 17 минут можно доехать до знаменитых районов Dubai Marina, Dubai Harbour и Palm Jumeirah. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на автотрассу Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, что позволит быстро доехать до главных локаций Дубая. До международного аэропорта Dubai International Airport можно доехать за 30 минут. Функциональные пространства Планировками предусмотрены кухни открытого типа, просторная гостиная с мраморной стойкой и обеденной зоной. Некоторые апартаменты сдаются с отдельной комнатой для персонала. Надежный застройщик Deyaar Development – крупнейшая девелоперская компания, в портфеле которой насчитывается 16 000 коммерческих и жилых объектов. Застройщик стремится раскрыть потенциал, увеличить возможности и создать серьезную ценность для инвесторов и клиентов.

Подробнее

Инфраструктура
На карте

0 объектов в презентации