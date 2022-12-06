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Апартаменты №AYKC3D/78/7808 71 м² в Дубае Safa Two

United Arab Emirates, Dubai, Sheikh Zayed Road, 100/4

График платежей*

При бронировании

15%

389 700 AED
При оформлении договора

4%

103 920 AED
До даты ввода в эксплуатацию

60%

1 558 800 AED
При передаче

25%

649 500 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 2
Количество апартаментов 164
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2025
Этажность
83, 83
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 164
Стоимость от 2 296 000 AED
Корпус Safa Two Tower B

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Средняя школа

Бассейн и SPA

Открытый бассейн

Территория

Зона отдыха

Прогулочная зона

Дополнительно

Магазины

Медицинский центр

Транспортная доступность

Общественный транспорт 900 м
Средняя школа 3 км
Магазин 300 м
Медицинский центр 3 км
Метро 1 км
Море 4 км

О жилом комплексе

Корпуса 2
Площадь квартир от 69 м² до 1673 м²
Застройщик Damac Properties
Кол-во спален

Футуристический небоскреб с апартаментами под швейцарским брендом de GRISOGONO в районе Al Safa. Откройте для себя непревзойденный вид на Dubai Water Canal и оживленные улицы Business Bay. Жилой комплекс включает студии и апартаменты с 1-3 спальнями, дизайнерской отделкой и мебелью. Настенная кровать-спальня позволит создать собственный рабочий кабинет, а зеркальная перегородка визуально увеличит пространство в гостиной. Safa Two – это ваше пространство для экспериментов. Жители комплекса смогут пользоваться удобствами мирового уровня: зона отдыха на крыше с захватывающими видами на Дубай, бассейны в пляжном стиле, зеленые зоны и туманный лес с тропическими растениями. Центральным элементом проекта станет infinity-бассейн. Живите в окружении природы Safa Two находится рядом с живописным парком Safa Park. На территории парка четыре озера, на одном из которых можно кататься на лодках. Установлены игровые площадки, колесо обозрения, аттракционы и батуты. Предусмотрена зона с видеоиграми, которая понравится детям и взрослым. Близость к пляжу В 14 минутах от комплекса расположен пляж Jumeirah Beach – настоящий райский уголок, стилизованный под живописный оазис. Пляж привлекает внимание своими ухоженными лужайками, экзотическими растениями и садами. Знаковая архитектура Дубая Башня напоминает по форме ограненный бриллиант, который был разработан известным швейцарским брендом de GRISOGONO. В центре фасада разместится пространство с рубином, который создаст необыкновенную световую проекцию. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.

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