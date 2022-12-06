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Апартаменты №B-206 113 м² в Дубае Elitz 2

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Circle, Kaheel Boulevard, 47

График платежей*

При бронировании

10%

164 200 AED
При оформлении договора

10%

164 200 AED
+

4%

65 680 AED
До даты ввода в эксплуатацию

45%

738 900 AED
После передачи

35%

574 700 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 2
Количество апартаментов 2
Дата ввода в эксплуатацию 3 кв. 2026
Этажность
47, 41
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 2
Стоимость от 1 642 000 AED
Корпус Elitz 2 Tower B

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Детский бассейн

Игровая зона

Средняя школа

Бассейн и SPA

Бассейн

Сауна

Массажный центр

Джакузи

Тренажерный зал

Салон красоты

Мужская парикмахерская

Спорт

Спортивная площадка

Комната для игры в теннис

Бильярдная комната

Территория

Зона отдыха

Прогулочная зона

Площадка для барбекю

Дополнительно

Магазины

Медицинский центр

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Кинотеатр

Библиотека

Транспортная доступность

Общественный транспорт 200 м
Средняя школа 350 м
Магазин 300 м
Медицинский центр 850 м
Метро 7 км
Море 10 км

О жилом комплексе

Корпуса 2
Площадь квартир от 35 м² до 138 м²
Застройщик Danube Properties
Кол-во спален

Две высотные башни в быстрорастущем комьюнити Jumeirah Village Circle (JVC). Позвольте себе жизнь в окружении природы, комфорта и спокойствия в непосредственной близости от динамичного центра города. В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-3 спальнями. Все лоты сдаются с чистовой отделкой, дизайнерской мебелью и бытовой техникой. В некоторых апартаментах предусмотрен частный бассейн, рабочий кабинет и дополнительные многофункциональные помещения, которые могут быть трансформированы под ваши потребности. Доступен широкий спектр удобств, услуг и развлечений: бассейн, тренажерный зал, лаунж-зона, кафе, бизнес-центр, SPA-салон, игровые зоны, площадки для спортивных игр, танцев и йоги, кинотеатр, библиотека. Жители смогут выбирать из 40 вариантов досуга на территории одного комплекса — все для создания полноценной жизни без необходимости покидать свой двор. За 5-10 минут можно дойти до супермаркетов Choithrams Manhattan Tower, Tudo Mart Supermarket и VIVA Supermarket, медицинских центров Right Health Karama Medical Center и Carewell Clinics, школы JSS International School. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный доступ к улицам Al Khail Road, Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, and Sheikh Zayed Road, что позволяет быстро добраться до любой точки города. До Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport можно доехать за 20-25 минут. Живите в окружении природы Рядом находятся ухоженные парки JVC Community Park, JVC District 10 Park, JVT Community Park, сад чудес и бабочек. Прогуляйтесь по паркам, чтобы расслабиться или насладиться пикником с семьей и друзьями. Вблизи достопримечательностей За 15 минут можно доехать до небоскреба Burj Khalifa и крупного торгового центра Dubai Mall. Столько же времени займет дорога до популярного района Dubai Downtown, знаменитого отеля Burj Al Arab и роскошных пляжей Dubai Marina. Качественная отделка Каждая деталь интерьера тщательно подобрана, чтобы создать чувство утонченной элегантности. Кухни премиум-класса с продуманным дизайном и необходимой бытовой техникой. Просторная гостиная располагает для отдыха и светских встреч. Надежный застройщик Danube Properties – одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность застройщик завоевал более 50 престижных наград благодаря высокому качеству недвижимости и индивидуальному подходу к каждому клиенту.

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