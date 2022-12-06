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- Апартаменты №B1-A-520 79 м² в Абу-Даби
Апартаменты №B1-A-520 79 м² в Абу-Даби Soho Square
График платежей*
5%53 350 AED
2%
20%213 400 AED
75%800 250 AED
Об объекте
Внутренняя инфраструктура
Лифты
Скоростные лифты
Для детей
Детская площадка
Бассейн и SPA
Бассейн
Сауна
Тренажерный зал
Территория
Сад
Транспортная доступность
О жилом комплексе
Эксклюзивный проект на острове Saadiyat Island, в окружении главных музеев Абу-Даби. Наслаждайтесь комфортом и роскошью, а также пользуйтесь удобствами международного уровня. В комплексе представлено 304 лота, включая студии, апартаменты с 1-3 спальнями, таунхаусы и пентхаусы с панорамным остеклением и качественной отделкой. Минималистичный интерьер светлых оттенков и естественное освещение визуально увеличивают пространство. Некоторые лоты представлены с открытыми террасами и видами на залив. На территории большой выбор первоклассных удобств: бассейн, сады, парки, тренажерный зал, детская площадка, сауна и джакузи, паркинг. За 5-10 минут можно доехать до медицинского центра Tamara Polyclinics LLC, университета New York University Abu Dhabi, супермаркета Saadiyat To Go, кафе Desire’s Specialty Cafe, общественного центра EGA Staff Accommodation. Развитая транспортная сеть За 10 минут можно доехать до улицы Sheikh Khalifa Bin Zayed St, которая соединяет остров с материковой частью Абу-Даби. За 28 минут можно доехать до Abu Dhabi International Airport. Надежный застройщик Bloom Properties – компания, которая с 2009 года специализируется на строительстве недвижимости и инвестициях в устойчивые проекты ОАЭ. Застройщик сдал уже более 5000 домов, еще 4000 зданий находятся на стадии строительства.Подробнее