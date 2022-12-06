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Апартаменты №B1-A-910 80 м² в Абу-Даби Soho Square

United Arab Emirates, Abu Dhabi, Saadiyat Island, Saadiyat Marina District

График платежей*

При бронировании

5%

52 550 AED
При оформлении договора

2%

21 020 AED
До даты ввода в эксплуатацию

20%

210 200 AED
При передаче

75%

788 250 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 2
Количество апартаментов 21
Этажность
10, 10
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 21
Стоимость от 985 000 AED
Корпус Soho Square Tower A

Внутренняя инфраструктура

Лифты

Скоростные лифты

Для детей

Детская площадка

Бассейн и SPA

Бассейн

Сауна

Тренажерный зал

Территория

Сад

Транспортная доступность

Средняя школа 2 км
Магазин 1 км
Медицинский центр 2 км
Море 650 м

О жилом комплексе

Корпуса 2
Площадь квартир от 76 м² до 444 м²
Застройщик Bloom Properties
Кол-во спален

Эксклюзивный проект на острове Saadiyat Island, в окружении главных музеев Абу-Даби. Наслаждайтесь комфортом и роскошью, а также пользуйтесь удобствами международного уровня. В комплексе представлено 304 лота, включая студии, апартаменты с 1-3 спальнями, таунхаусы и пентхаусы с панорамным остеклением и качественной отделкой. Минималистичный интерьер светлых оттенков и естественное освещение визуально увеличивают пространство. Некоторые лоты представлены с открытыми террасами и видами на залив. На территории большой выбор первоклассных удобств: бассейн, сады, парки, тренажерный зал, детская площадка, сауна и джакузи, паркинг. За 5-10 минут можно доехать до медицинского центра Tamara Polyclinics LLC, университета New York University Abu Dhabi, супермаркета Saadiyat To Go, кафе Desire’s Specialty Cafe, общественного центра EGA Staff Accommodation. Развитая транспортная сеть За 10 минут можно доехать до улицы Sheikh Khalifa Bin Zayed St, которая соединяет остров с материковой частью Абу-Даби. За 28 минут можно доехать до Abu Dhabi International Airport. Надежный застройщик Bloom Properties – компания, которая с 2009 года специализируется на строительстве недвижимости и инвестициях в устойчивые проекты ОАЭ. Застройщик сдал уже более 5000 домов, еще 4000 зданий находятся на стадии строительства.

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