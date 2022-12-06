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- Апартаменты №B1-K-216 83 м² в Абу-Даби
Апартаменты №B1-K-216 83 м² в Абу-Даби Park View
График платежей*
10%128 700 AED
2%
15%193 050 AED
75%965 250 AED
Об объекте
Внутренняя инфраструктура
Лифты
Скоростные лифты
Для детей
Детская площадка
Бассейн и SPA
Тренажерный зал
Территория
Площадка для барбекю
Дополнительно
Магазины
Ресторан / Кафе
Переговорная комната
Транспортная доступность
О жилом комплексе
Новый проект с сервисом отеля на острове Saadiyat Island, в 500 метрах от побережья Абу-Даби. Выгодное расположение комплекса напротив New York University Abu Dhabi делает его очень привлекательным для сотрудников университета, а также приглашенных лекторов и семей иностранных студентов. В комплексе представлено 207 резиденций с 1-3 спальнями и 217 гостиничных апартаментов. Во всех лотах полностью оборудованная кухня, встроенные шкафы, кондиционеры. В некоторых апартаментах предусмотрена комната для персонала. На территории большой выбор первоклассных удобств: тренажерный зал, SPA-салон, торговые точки, детская площадка и зона барбекю, паркинг. За 5 минут можно дойти до супермаркета Saadiyat To Go Supermarket, кафе Cappucci Restaurant & Cafe и Blacksmith Coffee Company, аптеки Al Manara Pharmacy, медицинского центра Tamara Polyclinics LLC. Чуть дальше находятся университет New York University Abu Dhabi, художественная галерея Manarat Al Saadiyat, школа Cranleigh Abu Dhabi. Вблизи достопримечательностей Превосходное расположение в самом сердце культурного района Абу-Даби обеспечивает близость комплекса ко многим известным достопримечательностям города. За 10 минут на автомобиле можно добраться до Saadiyat Beach Golf Club, Louvre Abu Dhabi и Zayed National Museum. Надежный застройщик Bloom Properties – компания, которая с 2009 года специализируется на строительстве недвижимости и инвестициях в устойчивые проекты ОАЭ. Застройщик сдал уже более 5000 домов, еще 4000 зданий находятся на стадии строительства.Подробнее