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Апартаменты №BONX-3102 144 м² в Дубае ONYX

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Barsha South 4, JVC District 15, 10 Street, 99/1

График платежей*

При бронировании

20%

395 000 AED
При оформлении договора

4%

79 000 AED
До даты ввода в эксплуатацию

50%

987 500 AED
При передаче

30%

592 500 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 28
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2024
Старт продаж 2 кв. 2023
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 28
Стоимость от 1 650 000 AED
Корпус ONYX

Внутренняя инфраструктура

Лифты

Количество лифтов: 8

Для детей

Детская площадка

Детский бассейн

Бассейн и SPA

Открытый бассейн

Тренажерный зал

Спорт

Спортивная площадка

Территория

Зона отдыха

Транспортная доступность

Общественный транспорт 500 м
Средняя школа 5 км
Магазин 850 м
Медицинский центр 9 км
Море 13 км

О жилом комплексе

Корпуса 1
Площадь квартир от 57 м² до 160 м²
Застройщик Binghatti Holding LTD
Кол-во спален

Новый жилой комплекс в динамично развивающемся районе Jumeirah Village Circle (JVC). Узнаваемая архитектура, статусное окружение и близость к достопримечательностям делают это место по-настоящему особенным. На выбор представлены апартаменты с 1-2 спальнями, продуманными планировками и качественной отделкой. Фурнитура, аксессуары и мебель отобраны вручную, чтобы соответствовать общему дизайну проекта. Стеклянные двери и окна создают баланс между внутренним и внешним пространством, сохраняя высокий уровень комфорта. На территории комплекса доступны: infinity-бассейн с зоной отдыха, детские и спортивные площадки, тренажерный зал, детский бассейн и баскетбольная площадка. В 10-15 минутах расположены главные достопримечательности Дубая: Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Mall. Развитая транспортная сеть Район JVC расположен на пересечении основных автомагистралей Al Khail Rd и Sheikh Mohammed bin Zayed Rd., что позволит быстро добраться до знаменитых локаций Дубая. В 20-30 минутах от комплекса находятся международные аэропорты Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport. Знаковая архитектура Дубая Оригинальный архитектурный проект в современном стиле. Пастельные бежевые оттенки гармонично сочетаются с древесными цветами фасада. Строгие линии балконов подчеркивают динамичность архитектуры. Надежный застройщик Binghatti Developers — девелоперское подразделение Binghatti Holding, которое было основано в 1890 году. Портфель недвижимости компании насчитывает 40+ проектов, каждый из которых отличается технологичностью и новаторскими архитектурными решениями.

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