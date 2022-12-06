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Апартаменты №C0105 114 м² в Дубае The Crest at Sobha Hartland

United Arab Emirates, Dubai, Sobha Hartland, 1

График платежей*

При бронировании

2%

47 633 AED
При оформлении договора

8%

190 530 AED
+

4%

95 265 AED
До даты ввода в эксплуатацию

50%

1 190 815 AED
При передаче

40%

952 652 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 2
Количество апартаментов 7
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2025
Старт продаж 1 кв. 2022
Этажность
33, 46
Водоснабжение Есть
Фасад
Навесной фасад
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 7
Стоимость от 2 071 011 AED
Корпус The Crest Tower C Apartment

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Территория

Площадка для барбекю

Дополнительно

Терраса

Транспортная доступность

Средняя школа 1 км
Магазин 850 м
Медицинский центр 4 км

О жилом комплексе

Корпуса 2
Площадь квартир от 47 м² до 162 м²
Застройщик Sobha Realty
Кол-во спален от 1 до 3

Новый проект из 4 башен на берегу кристально чистой лагуны в элитном сообществе Sobha Hartland. Наслаждайтесь потрясающими видами на известный заповедник Ras Al Khor, небоскреб Burj Khalifa и живописную набережную. Башни расположены на общем подиуме с объектами инфраструктуры. На выбор представлены апартаменты с 1-3 спальнями, просторными балконами и функциональными пространствами. Некоторые апартаменты с 2-3 спальнями представлены с отдельной комнатой для персонала. Особое место в комплексе занимают ландшафтные террасы и Sky Gardens, где каждый сможет отдохнуть после тяжелого дня. К услугам жителей доступны: бассейн, тренажерные залы, площадки для занятий йогой, многофункциональный зал, игровые зоны для детей, зона барбекю, рестораны, крытый паркинг. В непосредственной близости расположены международные школы Hartland International School Dubai и North London Collegiate School, парк Central Park – Sobha Hartland и торговый центр Meydan One Mall. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс находится вблизи главных автомагистралей, с выездом по Meydan One Street, Nad Al Sheba 1 (D69), – Al Ain Road и Ras Al Khor Road. Автобусная остановка Nad Al Sheba, Emirates NBD находится в 15 минутах на автомобиле. До знаменитых районов Downtown Dubai и Business Bay также можно добраться за 10-15 минут. Живите в окружении природы В 10 минутах от комплекса находится заповедник Ras Al Khor – уникальный природный объект, на территории которого обитают розовые фламинго. Расположение среди зеленых насаждений позволяет наслаждаться уединенностью и в то же время пользоваться удобствами крупного мегаполиса. Надежный застройщик Sobha Realty – крупный девелопер, который с 1976 года занимается строительством недвижимости в ОАЭ, Китае, Индии, Омане и других странах. В 2019 году компания получила престижную премию Luxury Network International Awards в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в ОАЭ».

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