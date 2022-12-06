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Апартаменты №CCA/3/301 364 м² в Дубае Cavalli Couture

United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, Al Wasl, Al Wasl Road, 2/2

Об объекте

Количество корпусов 2
Количество апартаментов 33
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2025
Этажность
12, 12
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 33
Стоимость от 21 307 000 AED
Балкон Есть
Корпус Cavalli Couture Tower A

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Бассейн и SPA

Открытый бассейн

Тренажерный зал

Спорт

Теннисный корт

Территория

Зона отдыха

Сад

Дополнительно

Магазины

Медицинский центр

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Транспортная доступность

Общественный транспорт 1 км
Средняя школа 3 км
Магазин 800 м
Медицинский центр 2 км
Метро 3 км
Море 2 км

О жилом комплексе

Корпуса 2
Площадь квартир от 363 м² до 1114 м²
Застройщик Damac Properties
Кол-во спален

Современное здание высотой 12 этажей на одном из последних участков Дубайского канала, в парковой зоне района Al Safa. Наслаждайтесь 270-градусным видом на живописный канал, Safa Park, Burj Khalifa, Burj Al Arab и культовые достопримечательности Дубая. Концепция проекта заключается в создании атмосферы тропического леса Амазонки с каскадным водопадом. На выбор представлена коллекция из 70 апартаментов и пентхаусов с дизайнерской отделкой, открытой террасой, бассейном и зонами отдыха. Эксклюзивные пентхаусы с 6 спальнями получат прямой доступ на крышу с частными бассейнами. Жителям доступен роскошный образ жизни: SPA-центр, тренажерный зал, infinity-бассейн, зона отдыха, бар, фирменное кафе, тропический сад, сигарный салон, теннисный корт, рестораны и детская площадка. В пешей доступности находятся рестораны Rx Coffee Apothecary & Kitchen и Chinese Kitchen Restaurant, супермаркет Choithrams Al Wasl и медицинская клиника Prime Medical Center. Чуть дальше – детский сад Happy Elephant International Nursery & Preschool, школы Horizon English School Dubai, JSS Private School и Al Safa High School. В 10 минутах расположены главные достопримечательности Дубая: Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Mall. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на автодорогу Al Wasl Road, что позволит быстро доехать до любой точки города. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 15 минут на автомобиле, а до аэропорта Al Maktoum International Airport – 37 минут. Близость к отелям В 7-10 минутах от комплекса расположены пятизвездочные отели, которые могут похвастаться своей инфраструктурой и непревзойденным сервисом: Hilton Dubai Al Habtoor City, Four Seasons Resort Dubai, JW Marriot Marquis. Знаковая архитектура Дубая Современная архитектура в виде морских волн с округлыми линиями подчеркивает уникальность проекта. Дизайнерские элементы от Cavalli с элементами джунглей и яркими животными принтами становятся главным украшением здания. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.

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