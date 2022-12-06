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Апартаменты №CCRN/21/2104 136 м² в Дубае Canal Crown

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Marasi Drive Street, 160

График платежей*

При бронировании

20%

855 800 AED
При оформлении договора

4%

171 160 AED
До даты ввода в эксплуатацию

60%

2 567 400 AED
При передаче

20%

855 800 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 75
Дата ввода в эксплуатацию 3 кв. 2027
Этажность
38
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 75
Стоимость от 1 994 000 AED
Корпус Canal Crown Apartments

Внутренняя инфраструктура

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Территория

Зона отдыха

Дополнительно

Магазины

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Транспортная доступность

Общественный транспорт 140 м
Средняя школа 3 км
Магазин 160 м
Медицинский центр 6 км
Море 7 км

О жилом комплексе

Корпуса 1
Площадь квартир от 73 м² до 140 м²
Застройщик Damac Properties
Кол-во спален

Высотный комплекс от ювелирного бренда de GRISOGONO в престижном районе Business Bay. Наслаждайтесь захватывающими видами на Dubai Water Canal, Burj Khalifa и горизонт Дубая. В комплексе представлена коллекция студий, апартаментов и дуплексов с 1-4 спальнями. Дизайн внутренних пространств вдохновлен драгоценными камнями-хризолитами. Все лоты с качественной отделкой, необходимой бытовой техникой и панорамными окнами в пол. Полностью оборудованная кухня, а также автоматизированная система «Умный дом», благодаря которой резиденты комплекса смогут удаленно управлять освещением и кондиционированием. Жителям доступен роскошный образ жизни: озелененные места отдыха, SPA в космическом стиле, тренажерный зал, бассейн с элементами виртуальной реальности, смотровая площадка на крыше, капсулы для релаксации. В пешей доступности расположены супермаркет West Zone Fresh Supermarket, рестораны Katsuya Dubai, Anbar Restaurant & Cafe и Piccola Milano Business Bay, аптека LIFE Pharmacy, яхт-клубы Marasi Boardwalk и JPS Yachts & Boats Rental Dubai, дошкольное учреждение Creative Kids Early Learning Centre. Вблизи достопримечательностей Знаменитые Burj Khalifa, Dubai Mall, поющие фонтаны и Dubai Opera расположены в 10 минутах от комплекса. За 18 минут можно доехать до районов Dubai Marina и Palm Jumeirah. Близость к пляжу В 11 минутах на автомобиле находится пляж Jumeirah Beach – настоящий райский уголок, стилизованный под живописный оазис. Пляж привлекает внимание своими ухоженными лужайками, экзотическими растениями и садами. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.

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