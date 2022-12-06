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- Апартаменты №CHT/2/209 86 м² в Дубае
Апартаменты №CHT/2/209 86 м² в Дубае Chic Tower
График платежей*
20%465 600 AED
4%
60%1 396 800 AED
20%465 600 AED
Об объекте
Внутренняя инфраструктура
Для детей
Игровая зона
Бассейн и SPA
Открытый бассейн
Бассейн
Тренажерный зал
Территория
Зона отдыха
Дополнительно
Магазины
Медицинский центр
Транспортная доступность
О жилом комплексе
Высотная башня в сотрудничестве со всемирно известным ювелирным брендом de GRISOGONO в престижном районе Business Bay. Откройте для себя эксклюзивные резиденции и наслаждайтесь потрясающими видами на Burj Khalifa, Dubai Water Canal и панораму Дубая. В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-4 спальнями. Все лоты сдаются с укомплектованной кухней и просторным балконом. Резиденции воплощают роскошь и в то же время задают атмосферу безмятежности благодаря грамотному зонированию пространства. Богатая внутренняя инфраструктура позволяет вести как активный, так и размеренный образ жизни. На территории находятся beauty bar, фреш-бар, тренажерный зал на открытом воздухе, игровая зона, площадка для вечеринок, фонтан, wellness-центр, infinity-бассейн, беседки, футбольные площадки. В пределах 10 минут на автомобиле расположены рестораны Malang Lounge Restaurant & Cafe и Weslodge Saloon, супермаркеты Fmart и Spinneys Business Bay, детские сады Maple Bear Nursery Business Bay и Learning Tree Nursery, торговый центр Bay Avenue Mall, школа Global Indian International School Dubai. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен вблизи автотрасс Sheikh Zayed Road и Al Khail Road, что позволяет быстро добраться до главных точек Дубая. До Dubai International Airport можно доехать за 22 минуты. Качественная отделка Дизайн-проект разработан совместно с ювелирным брендом de GRISOGONO. Элегантные интерьеры резиденций вдохновлены водной стихией и лазурным цветом драгоценного камня бирюзы. Преобладают нежные оттенки голубого и зеленого с акцентом на золотистые детали. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.Подробнее