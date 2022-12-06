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Апартаменты №CHT/P4/P401 177 м² в Дубае Chic Tower

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Chic Tower

График платежей*

При бронировании

20%

1 034 400 AED
При оформлении договора

4%

206 880 AED
До даты ввода в эксплуатацию

60%

3 103 200 AED
При передаче

20%

1 034 400 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 9
Дата ввода в эксплуатацию 2 кв. 2026
Старт продаж 1 кв. 2023
Этажность
47
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 9
Стоимость от 2 328 000 AED
Корпус Chic Tower Apartments

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Игровая зона

Бассейн и SPA

Открытый бассейн

Бассейн

Тренажерный зал

Территория

Зона отдыха

Дополнительно

Магазины

Медицинский центр

Транспортная доступность

Общественный транспорт 550 м
Средняя школа 2 км
Магазин 250 м
Медицинский центр 3 км
Море 6 км

О жилом комплексе

Корпуса 1
Площадь квартир от 38 м² до 1040 м²
Застройщик Damac Properties, Private Investor
Кол-во спален от 1 до 4

Высотная башня в сотрудничестве со всемирно известным ювелирным брендом de GRISOGONO в престижном районе Business Bay. Откройте для себя эксклюзивные резиденции и наслаждайтесь потрясающими видами на Burj Khalifa, Dubai Water Canal и панораму Дубая. В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-4 спальнями. Все лоты сдаются с укомплектованной кухней и просторным балконом. Резиденции воплощают роскошь и в то же время задают атмосферу безмятежности благодаря грамотному зонированию пространства. Богатая внутренняя инфраструктура позволяет вести как активный, так и размеренный образ жизни. На территории находятся beauty bar, фреш-бар, тренажерный зал на открытом воздухе, игровая зона, площадка для вечеринок, фонтан, wellness-центр, infinity-бассейн, беседки, футбольные площадки. В пределах 10 минут на автомобиле расположены рестораны Malang Lounge Restaurant & Cafe и Weslodge Saloon, супермаркеты Fmart и Spinneys Business Bay, детские сады Maple Bear Nursery Business Bay и Learning Tree Nursery, торговый центр Bay Avenue Mall, школа Global Indian International School Dubai. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен вблизи автотрасс Sheikh Zayed Road и Al Khail Road, что позволяет быстро добраться до главных точек Дубая. До Dubai International Airport можно доехать за 22 минуты. Качественная отделка Дизайн-проект разработан совместно с ювелирным брендом de GRISOGONO. Элегантные интерьеры резиденций вдохновлены водной стихией и лазурным цветом драгоценного камня бирюзы. Преобладают нежные оттенки голубого и зеленого с акцентом на золотистые детали. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.

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