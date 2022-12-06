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- Апартаменты №Cloud Tower-205-A 69 м² в Дубае
Апартаменты №Cloud Tower-205-A 69 м² в Дубае Cloud Towers
График платежей*
5%48 652 AED
20%194 609 AED
4%
40%389 218 AED
20%194 609 AED
20%194 609 AED
Об объекте
Внутренняя инфраструктура
Для детей
Средняя школа
Бассейн и SPA
Бассейн
Тренажерный зал
Салон красоты
Мужская парикмахерская
Дополнительно
Магазины
Медицинский центр
Транспортная доступность
О жилом комплексе
Две 29-этажные башни в одном из самых популярных семейных комьюнити Jumeirah Village Triangle (JVT). Живите вблизи главных достопримечательностей и наслаждайтесь комфортом не выходя из дома. В состав комплекса входит 447 студий и апартаментов с 1-3 спальнями. Все лоты с балконами и ландшафтными садами, откуда открываются потрясающие виды на Plum и горизонт Дубая. Жилой комплекс призван обеспечить максимальный уровень жизни в Дубае. Резиденты смогут пользоваться инфраструктурой не выходя из дома: тренажерный зал, бассейн и паркинг. На территории района большой выбор объектов инфраструктуры: супермаркеты F Mart, Safestway Supermarket и Triangle Supermarket, детский сад Jumeirah, школа Sunmarke, медицинский комплекс Springs, фитнес-центр Casa Del Swole, SPA- и салоны красоты The Dollie Sisters, Chi Nail Spa и Gladys Beauty Salon. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен на пересечении Al Khail Road и Sheikh Zayed Road, что обеспечит легкий и быстрый доступ ко всем востребованным локациям Дубая. Дорога до Al Maktoum International Airport и Dubai International Airport займет 20-30 минут. Качественная отделка Апартаменты сдаются с дизайнерской отделкой, стильной мебелью и бытовой техникой. Концепция интерьера в современном стиле создает роскошный образ. Структура подчеркивает характер и уравновешенность лотов, которые значительно выделяются на фоне других объектов недвижимости. Надежный застройщик Tiger Group – группа компаний, которая активно развивается с 1976 года. Недвижимость компании включает жилые и коммерческие здания, магазины, и демонстрационные залы. За годы работы застройщик вышел на рынок Персидского залива, Ближнего Востока и Турции.Подробнее