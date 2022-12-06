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Апартаменты №Cloud Tower-2603-A 141 м² в Дубае Cloud Towers

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Barsha South 5, Joory Street, 7/1

График платежей*

При бронировании

5%

97 175 AED
При оформлении договора

20%

388 700 AED
+

4%

77 740 AED
До даты ввода в эксплуатацию

40%

777 401 AED
При передаче

20%

388 700 AED
После передачи

20%

388 700 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 2
Количество апартаментов 16
Дата ввода в эксплуатацию 1 кв. 2025
Этажность
36, 36
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 16
Стоимость от 941 333 AED
Корпус Cloud Tower A

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Средняя школа

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Салон красоты

Мужская парикмахерская

Дополнительно

Магазины

Медицинский центр

Транспортная доступность

Общественный транспорт 3 км
Средняя школа 1 км
Магазин 300 м
Медицинский центр 3 км

О жилом комплексе

Корпуса 2
Площадь квартир от 55 м² до 194 м²
Застройщик Tiger Real Estate
Кол-во спален

Две 29-этажные башни в одном из самых популярных семейных комьюнити Jumeirah Village Triangle (JVT). Живите вблизи главных достопримечательностей и наслаждайтесь комфортом не выходя из дома. В состав комплекса входит 447 студий и апартаментов с 1-3 спальнями. Все лоты с балконами и ландшафтными садами, откуда открываются потрясающие виды на Plum и горизонт Дубая. Жилой комплекс призван обеспечить максимальный уровень жизни в Дубае. Резиденты смогут пользоваться инфраструктурой не выходя из дома: тренажерный зал, бассейн и паркинг. На территории района большой выбор объектов инфраструктуры: супермаркеты F Mart, Safestway Supermarket и Triangle Supermarket, детский сад Jumeirah, школа Sunmarke, медицинский комплекс Springs, фитнес-центр Casa Del Swole, SPA- и салоны красоты The Dollie Sisters, Chi Nail Spa и Gladys Beauty Salon. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен на пересечении Al Khail Road и Sheikh Zayed Road, что обеспечит легкий и быстрый доступ ко всем востребованным локациям Дубая. Дорога до Al Maktoum International Airport и Dubai International Airport займет 20-30 минут. Качественная отделка Апартаменты сдаются с дизайнерской отделкой, стильной мебелью и бытовой техникой. Концепция интерьера в современном стиле создает роскошный образ. Структура подчеркивает характер и уравновешенность лотов, которые значительно выделяются на фоне других объектов недвижимости. Надежный застройщик Tiger Group – группа компаний, которая активно развивается с 1976 года. Недвижимость компании включает жилые и коммерческие здания, магазины, и демонстрационные залы. За годы работы застройщик вышел на рынок Персидского залива, Ближнего Востока и Турции.

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