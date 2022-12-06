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Апартаменты №CVH-B607 85 м² в Дубае Creek Vista Heights

United Arab Emirates, Dubai, Sobha Hartland, 1st Street, 1

График платежей*

При бронировании

2%

38 585 AED
При оформлении договора

8%

154 342 AED
+

4%

77 171 AED
До даты ввода в эксплуатацию

50%

964 635 AED
При передаче

40%

771 708 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 2
Количество апартаментов 36
Дата ввода в эксплуатацию 2 кв. 2026
Этажность
63
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 36
Стоимость от 1 485 647 AED
Корпус Creek Vista Heights Tower B

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Средняя школа

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Территория

Площадка для барбекю

Дополнительно

Магазины

Транспортная доступность

Средняя школа 1 км
Магазин 3 км
Медицинский центр 9 км

О жилом комплексе

Корпуса 2
Площадь квартир от 69 м² до 180 м²
Застройщик Sobha Realty
Кол-во спален

Жилой комплекс из двух зданий в популярном комьюнити Sobha Hartland. Живите вблизи главных достопримечательностей Дубая и наслаждайтесь панорамными видами на Dubai Canal и окрестности города. Комплекс включает башни высотой 51 и 57 этажей, в каждой из которых расположены апартаменты с 1-3 спальнями. Все лоты с полностью оборудованной кухней и просторными балконами. Некоторые апартаменты сдаются с отдельной комнатой под рабочий кабинет или для персонала. На территории комплекса созданы все условия для жизни и отдыха, включая бассейн, тренажерный зал, детскую площадку, зону барбекю и паркинг. В пешей доступности находятся школы Hartland International School Dubai и North London Collegiate School. За 10-15 минут можно доехать до гольф-поля The Track, Meydan Golf, супермаркетов Tudomart Supermarket и Emirates Talal Market, торгового центра Meydan One Mall, а также известных районов Downtown Dubai, Business Bay и Nad Al Sheba с их развитой инфраструктурой. Развитая транспортная сеть Комплекс расположен вблизи автомагистралей Ras Al Khor Road и Al Ain Road, что позволяет быстро добраться до любой точки города. Международный аэропорт Dubai International Airport находится в 15 минутах на автомобиле. Функциональные пространства Планировка всех лотов предусматривает наличие гостиной-столовой, современной оборудованной кухни и ванной с качественной сантехникой. В апартаментах с 3 спальнями предусмотрена комната для персонала, а также дополнительное пространство для кабинета, детской или игровой. Надежный застройщик Sobha Realty – крупный девелопер, который с 1976 года занимается строительством недвижимости в ОАЭ, Китае, Индии, Омане и других странах. В 2019 году компания получила престижную премию Luxury Network International Awards в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в ОАЭ».

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