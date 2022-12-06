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Апартаменты №DVT-18-1801 265 м² в Дубае DaVinci Tower by Pagani

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Marasi Drive Street, 25

График платежей*

При бронировании

20%

2 458 706 AED
При оформлении договора

4%

491 741 AED
До даты ввода в эксплуатацию

20%

2 458 706 AED
При передаче

20%

2 458 706 AED
После передачи

40%

4 917 412 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 25
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2023
Этажность
19
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты, Пентхаус
Количество лотов 27
Стоимость от 4 429 650 AED
Корпус DaVinci Tower Apartments

Внутренняя инфраструктура

Лифты

Количество лифтов: 5

Грузовой лифт

Для детей

Игровая зона

Бассейн и SPA

Бассейн

Сауна

Джакузи

Тренажерный зал

Территория

Зона отдыха

Сад

Дополнительно

Магазины

Транспортная доступность

Общественный транспорт 29 м
Средняя школа 4 км
Магазин 850 м
Медицинский центр 2 км

О жилом комплексе

Корпуса 1
Площадь квартир от 79 м² до 425 м²
Застройщик Dar Al Arkan
Кол-во спален

Эксклюзивный проект под брендом известного производителя гиперкаров Pagani Automobili вблизи Dubai Water Canal. Живите в престижном районе и наслаждайтесь захватывающими видами на набережную, Downtown Dubai и Burj Khalifa. На выбор представлено 80 апартаментов с 2-4 спальнями, дуплексами с 3-4 спальнями и роскошный пентхаус. Все лоты с просторными балконами, террасой с бассейном и местами для отдыха. Планировками предусмотрены прихожая, холл, большая гостиная-столовая, кухня, комната для персонала, прачечная, гостевой санузел. В пентхаусе предусмотрен рабочий кабинет, библиотека и бильярдная. Жителям доступен роскошный образ жизни: бассейн с зонами отдыха и джакузи, спортивный зал, парные и сауны, игровая зона, ландшафтные сады, торговые точки, консьерж-сервис. В 5-10 минутах на автомобиле находятся супермаркеты FRESH LAYA MINIMART LLC и Choithrams Bay Square, аптека LIFE Pharmacy - Bay Square, ландшафтные парки South Ridge Park и Dubai Water Canal Walk, яхт-клуб JPS Yachts & Boats Rental Dubai, пристань D-Marin Business Bay Marina. Знаменитые Burj Khalifa, Dubai Mall, поющие фонтаны и Dubai Opera расположены в 10 минутах от комплекса. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен вблизи Sheikh Zayed Road, что позволит быстро доехать до любой точки города. В пределах 10 минут ходьбы находится несколько автобусных остановок. За 15 минут можно доехать до международного аэропорта Dubai International Airport. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект выполнен под руководством QHC Architects & Engineers LLC. Здание является настоящим воплощением современного итальянского дизайна. Каждая деталь здесь продумана до мелочей, что создает уникальное ощущение пребывания в шедевре. Качественная отделка Спальни оснащены встроенными шкафами и гардеробной. Установлена бытовая техника, духовые шкафы, индукционные варочные панели, вытяжки, холодильники, микроволновые печи, мини-бары для напитков, посудомоечные и стиральные машины Miele, Bosch Premium Line. В ванной комнате сантехника Kohler, Duravit и Geberit. Надежный застройщик Dar Al Arkan – компания, которая с 1994 года занимается строительством, обслуживанием, сносом и реструктуризацией жилых и коммерческих объектов. За годы работы на международном рынке реализовано 15 000 единиц жилья.

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