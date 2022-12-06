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Апартаменты №F02-213 148 м² в Дубае GEMZ by Danube

United Arab Emirates, Dubai, Jebel Ali, Community Jabal Ali 1, Al Furjan Villas, 82

График платежей*

При оформлении договора

4%

73 440 AED
До даты ввода в эксплуатацию

60%

1 101 600 AED
После передачи

40%

734 400 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 13
Дата ввода в эксплуатацию 1 кв. 2025
Старт продаж 3 кв. 2022
Этажность
16
Водоснабжение Есть
Фасад
Навесной фасад
Площадь участка 9412 м²
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 13
Стоимость от 1 574 000 AED
Корпус GEMZ by Danube Apartment

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Игровая зона

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Салон красоты

Мужская парикмахерская

Дополнительно

Кинотеатр

Транспортная доступность

Общественный транспорт 190 м
Средняя школа 1 км
Магазин 850 м
Медицинский центр 3 км
Метро 2 км

О жилом комплексе

Корпуса 1
Площадь квартир от 36 м² до 319 м²
Застройщик Danube Properties
Кол-во спален от 1 до 3

Новое сообщество с непревзойденными удобствами в престижном районе Al Furjan, вдали от суеты города. Являясь воплощением роскошного образа жизни, GEMZ at Al Furjan идеально подходит для больших семей и ценителей активного образа жизни. Комплекс включает студии, апартаменты с 1-3 спальнями и дуплексы с 2-3 спальнями в современном стиле. В апартаментах с 3 спальнями предусмотрены комната для прислуги, терраса и частный бассейн. В распоряжении резидентов развитая инфраструктура GEMZ at Al Furjan: современный тренажерный зал, поле для крикета, игровая площадка и отдельная комната для детей, йога-центр, частный кинотеатр, салон красоты, бассейн, благоустроенный парк и смотровая площадка. В пешей доступности находятся школа The Arbor School, супермаркет Carrefour Market, рестораны Al Baalbaki и Mantaha Grill. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен рядом с шоссе Yalais St/Jebel Ali-Al Hibab Rd, Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Mohammed Bin Zayed Road, благодаря чему можно быстро доехать до любой точки города. В пешей доступности остановка Al Furjan, Manor Hotel. Чуть дальше расположены станции метро Discovery Gardens Metro Station и Al Furjan Metro Station. Функциональные пространства Планировка резиденций включает просторную гостиную, кухню с обеденной зоной и спальни со встроенными шкафами. Некоторые планировки включают рабочий кабинет для максимального комфорта. Надежный застройщик Danube Properties – одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность застройщик завоевал более 50 престижных наград благодаря высокому качеству недвижимости и индивидуальному подходу к каждому клиенту.

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