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Апартаменты №G11 51 м² в Дубае Beach Oasis

United Arab Emirates, Dubai, Dubai Land, Al Hebiah 1, Gardinia Road, 101

График платежей*

При бронировании

3%

24 676 AED
При оформлении договора

7%

57 577 AED
+

4%

32 901 AED
До даты ввода в эксплуатацию

30%

246 759 AED
При передаче

60%

493 518 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 13
Дата ввода в эксплуатацию 2 кв. 2024
Этажность
11
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 13
Стоимость от 822 530 AED
Корпус Beach Oasis Tower 1

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Бассейн и SPA

Бассейн

Территория

Сад

Дополнительно

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Транспортная доступность

Общественный транспорт 800 м
Средняя школа 1 км
Магазин 2 км

О жилом комплексе

Корпуса 1
Площадь квартир от 30 м² до 87 м²
Застройщик Azizi Developments
Кол-во спален

Новый жилой комплекс из двух зданий в самом сердце Dubai Studio City. Живите в 20 минутах от центра города, в окружении ландшафтных парков и садов, и получите лучшие впечатления от атмосферы Дубая. Проект в стиле модерна включает студии и апартаменты с 1-2 спальнями, панорамными окнами и просторным балконом. Каждая резиденция воплощает тренды современного дизайна и позволяет наслаждаться живописным видом на горизонт Дубая. Жителям комплекса доступны удобства международного уровня: бассейн с искусственным пляжем, сады, ухоженный внутренний двор, рестораны и спортивные залы. В 5-15 минутах от дома расположены главные достопримечательности Дубая, включая автодром Dubai Motor City, район Dubai Sports City, искусственный остров Bluewaters Island и конный клуб Equestrian Club. Торговый комплекс Dubai Mall расположен всего в 20 минутах на автомобиле от Dubai Studio City. Развитая транспортная сеть Менее чем за 10 минут можно доехать до автодороги Al Khail Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road (E311), которые связывают Beach Oasis с остальной частью города. В 25 минутах от дома находится аэропорт Al Maktoum International Airport. Надежный застройщик Azizi Developments – ведущий девелопер, который успешно разработал и реализовал тысячи объектов недвижимости в престижных локациях Дубая. Компания заслужила международное признание благодаря многочисленным наградам, среди которых «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».

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