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Апартаменты №JB-14-03 310 м² в Дубае Jumeirah Living Business Bay

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Marasi Drive Street, 1/1

График платежей*

При бронировании

5%

594 550 AED
При оформлении договора

4%

475 640 AED
До даты ввода в эксплуатацию

45%

5 350 950 AED
При передаче

50%

5 945 500 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 9
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2025
Старт продаж 3 кв. 2022
Этажность
35
Водоснабжение Есть
Площадь участка 7404 м²
Типы лотов
Апартаменты, Пентхаус
Количество лотов 10
Стоимость от 11 301 000 AED
Корпус Jumeirah Living Business Bay

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Игровая зона

Бассейн и SPA

Бассейн

Сауна

Тренажерный зал

Салон красоты

Мужская парикмахерская

Спорт

Теннисный корт

Территория

Зона отдыха

Дополнительно

Кинотеатр

Терраса

Транспортная доступность

Общественный транспорт 210 м
Средняя школа 2 км
Магазин 2 км
Медицинский центр 3 км
Метро 2 км
Море 5 км

О жилом комплексе

Корпуса 1
Площадь квартир от 186 м² до 896 м²
Застройщик Select Group
Кол-во спален

Шестая фаза строительства мегапроекта Peninsula, расположенного в динамично-развивающемся районе Business Bay. Наслаждайтесь индивидуальным стилем жизни на набережной. Jumeirah Living Business Bay предлагает на выбор резиденции с 2-4 спальнями, симплексы и двухуровневые пентхаусы с 5 спальнями, а также эксклюзивный пентхаус, занимающий весь последний этаж. Пентхаус предлагает удобства международного уровня, включая 5 спален, 2 комнаты для персонала, уютные гостиные и столовые, кабинет/библиотеку, сауну и парную, панорамные окна и балконы с захватывающим видом на знаменитый Downtown Dubai и живописную набережную Dubai Canal. Жилой комплекс предоставляет жителям ряд непревзойденных удобств: джакузи, зона отдыха, бассейны, открытая терраса, частный кинотеатр, площадка для занятий йогой и мероприятий, салон красоты, тренажерный зал, игровые комнаты для детей, wellness-зоны. Резидентам также будут присвоены золотые и серебряные членские карты Jumeirah One. В непосредственной близости расположены знаковые достопримечательности: Dubai Mall, Burj Khalifa и Dubai Fountain. За 15-20 минут можно добраться до Downtown Dubai, Dubai International Airport, Jumeirah Beach и Dubai Marina. Развитая транспортная сеть Небоскреб высотой 35 этажей находится вблизи шоссе Sheikh Zayed Road и Al Khail Road. За 15-20 минут можно доехать до знаменитых районов Downtown Dubai и Dubai Marina. Близость к пляжу В 10 минутах от комплекса расположен пляж Jumeirah Beach – настоящий райский уголок, стилизованный под живописный оазис. Пляж привлекает внимание своими ухоженными лужайками, экзотическими растениями и садами. Сервис международного уровня Благодаря обслуживанию на уровне пятизвездочного отеля жителям и их гостям больше не нужно будет заниматься бытовыми вопросами. Компания Jumeirah Group возьмет на себя уборку апартаментов, предоставит услуги консьерж-сервиса и охраны, а также услуги управляющего. Надежный застройщик Select Group – девелопер, который реализует коммерческие, жилые, торговые, гостиничные проекты по самым высоким стандартам качества. Компания стремится выявлять выгодные проекты благодаря тщательному финансовому планированию, технической экспертизе и эффективному управлению активами.

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