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Апартаменты №Keturah G2-502 161 м² в Дубае Keturah Resort by Ritz Carlton

United Arab Emirates, Dubai, Ras Alkhor, Al Jadaf, Al Khail Road, 35B

График платежей*

При бронировании

20%

2 087 400 AED
При оформлении договора

4%

417 480 AED
До даты ввода в эксплуатацию

30%

3 131 100 AED
При передаче

50%

5 218 500 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 2
Количество апартаментов 66
Дата ввода в эксплуатацию 1 кв. 2026
Старт продаж 2 кв. 2021
Этажность
9, 9
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты, Пентхаус
Количество лотов 68
Стоимость от 6 469 000 AED
Корпус Keturah Resort by Ritz Carlton Building G

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Игровая зона

Бассейн и SPA

Открытый бассейн

Сауна

Тренажерный зал

Территория

Зона отдыха

Сад

Дополнительно

Кинотеатр

Терраса

Транспортная доступность

Общественный транспорт 2 км
Средняя школа 1 км
Магазин 2 км
Медицинский центр 750 м

О жилом комплексе

Корпуса 2
Площадь квартир от 123 м² до 1300 м²
Застройщик MAG Property Development
Кол-во спален

Wellness-недвижимость с панорамным видом на мангровые заросли на побережье Dubai Creek. Наслаждайтесь природной красотой и вдыхайте свежий воздух, насыщенный высоким содержанием кислорода. Здесь вы будете чувствовать себя по-настоящему волшебно. Жилой комплекс включает апартаменты с 1-3 спальнями, пентхаусы и эксклюзивные особняки. Вся недвижимость полностью меблирована и находится под управлением отеля Ritz Carlton. Из окон открываются потрясающие виды на Dubai Water Canal и заповедник Ras Al Khor. Сочетая атмосферу, ориентированную на здоровый образ жизни, с роскошной отделкой и фирменным сервисом, The Ritz-Carlton Residences значительно выделяется на фоне других проектов. На территории расположены частные причалы для яхт, F&B сервис, комнаты отдыха, детская зона, банкетный зал с рестораном, библиотекой, кинотеатром и бизнес-центром. Большое внимание также уделено озеленению территории. В 15 минутах от дома находятся медицинская клиника Clemenceau Medical Center – DHCC, банк First Abu Dhabi Bank Al Jaddaf, детский сад Dazzle Kids Nursery и супермаркет West Zone Supermarket – Al Jaddaf. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен рядом с крупными автомагистралями: Al Khail Road, Al Ain – Dubai Road и 2nd Za’abeel Rd. Отсюда за 10 минут можно добраться до международного аэропорта Дубая и районов Business Bay, Dubai Creek Harbour, Downtown Dubai. Живите в окружении природы В непосредственной близости находится заповедник Ras Al Khor – уникальный природный объект, на территории которого обитают розовые фламинго. Расположение среди мангровых рощ и лазурных лагун позволяет наслаждаться уединенностью и в то же время пользоваться удобствами крупного мегаполиса. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект выполнен в трех тематических стилях: Energizing Earth Mansion, Tranquil Water Mansion и Serene Sky Mansion. Отделка объектов из коллекции Water Mansions включает элементы из латунного металла, мрамора и травертина, а недвижимость Earth Mansions выполнена в характерных пастельных оттенках. Каждый объект соответствует стандартам сертификации WELL. Сервис международного уровня Жителям доступны услуги одного из ведущих отелей в мире – The Ritz-Carlton. Обслуживание A La Carte позволяет решить все бытовые вопросы: начиная от переводчика и нотариуса, заканчивая услугами по уходу за детьми и доступом к ресторанам, отмеченным звездой Мишлен. Надежный застройщик MAG Property Development – компания, которая активно развивается на рынке недвижимости с 2003 года. При работе над проектами застройщик придерживается высоких стандартов качества, принципов открытости и добросовестности.

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