ОАЭ
RU
AED - د
+971 43 102302
Каталог
АкадемияО сервисе

Апартаменты №Lilium Tower -1108 67 м² в Дубае Lilium Tower

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Triangle, D12 Street, 1

График платежей*

При бронировании

5%

53 482 AED
При оформлении договора

4%

42 785 AED
До даты ввода в эксплуатацию

75%

802 222 AED
После передачи

20%

213 926 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 73
Дата ввода в эксплуатацию 2 кв. 2026
Этажность
28
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 73
Стоимость от 926 605 AED
Балкон Есть
Корпус Lilium Tower Apartments

Внутренняя инфраструктура

Лифты

Количество лифтов: 4

Грузовой лифт

Для детей

Детская площадка

Средняя школа

Бассейн и SPA

Открытый бассейн

Тренажерный зал

Территория

Зона отдыха

Прогулочная зона

Дополнительно

Магазины

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Транспортная доступность

Средняя школа 1 км
Магазин 100 м
Медицинский центр 2 км
Метро 6 км
Море 8 км

О жилом комплексе

Корпуса 1
Площадь квартир
Застройщик Tiger Real Estate
Кол-во спален

Башня с утонченным дизайном в одном из самых популярных семейных комьюнити Jumeirah Village Triangle (JVT). Живите вблизи главных достопримечательностей и наслаждайтесь комфортом не выходя из дома. В составе комплекса 263 студий и апартаментов с 1-2 спальнями. Все лоты отличаются стильными интерьерами и полной меблировкой. Планировка каждого лота включает балконы, откуда открываются потрясающие виды на панораму Дубая и Персидский залив. Резидентам доступны высококлассные удобства и продуманная инфраструктура: тренажерный зал, бассейн, зона отдыха и детская площадка, магазины и рестораны. В 5-10 минутах от башни находятся: супермаркеты F Mart и Danat Express Supermarket, детский сад Jumeirah International Nursery, международные школы Arcadia и Sunmarke, медицинский центр Medicentres Jumeirah Park, новый торговый центр Avenue Mall JVT. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен на пересечении главных магистралей Sheikh Zayed Road и Al Khail Road, что обеспечит быстрый и легкий доступ ко всем востребованным локациям Дубая. За 10-15 минут можно добраться до пляжей Dubai Marina и JBR. Дорога до Al Maktoum International Airport и Dubai International Airport займет не более 20-30 минут. Вблизи достопримечательностей Дорога до главных достопримечательностей города - Burj Khalifa, Dubai Mall, Global Village, Palm Jumeirah - займет 20-25 минут на автомобиле. Качественная отделка Апартаменты сдаются с дизайнерской отделкой, стильной мебелью и бытовой техникой. Современные интерьеры и тщательно подобранная цветовая палитра создают элегантный образ и уютную атмосферу. Надежный застройщик Tiger Group – группа компаний, которая активно развивается с 1976 года. Недвижимость компании включает жилые и коммерческие здания, магазины, и демонстрационные залы. За годы работы застройщик вышел на рынок Персидского залива, Ближнего Востока и Турции.

Подробнее

Инфраструктура
На карте

0 объектов в презентации