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- Апартаменты №Lilium Tower -2704 61 м² в Дубае
Апартаменты №Lilium Tower -2704 61 м² в Дубае Lilium Tower
График платежей*
5%54 595 AED
4%
75%818 928 AED
20%218 381 AED
Об объекте
Внутренняя инфраструктура
Лифты
Количество лифтов: 4
Грузовой лифт
Для детей
Детская площадка
Средняя школа
Бассейн и SPA
Открытый бассейн
Тренажерный зал
Территория
Зона отдыха
Прогулочная зона
Дополнительно
Магазины
Ресторан / Кафе
Переговорная комната
Транспортная доступность
О жилом комплексе
Башня с утонченным дизайном в одном из самых популярных семейных комьюнити Jumeirah Village Triangle (JVT). Живите вблизи главных достопримечательностей и наслаждайтесь комфортом не выходя из дома. В составе комплекса 263 студий и апартаментов с 1-2 спальнями. Все лоты отличаются стильными интерьерами и полной меблировкой. Планировка каждого лота включает балконы, откуда открываются потрясающие виды на панораму Дубая и Персидский залив. Резидентам доступны высококлассные удобства и продуманная инфраструктура: тренажерный зал, бассейн, зона отдыха и детская площадка, магазины и рестораны. В 5-10 минутах от башни находятся: супермаркеты F Mart и Danat Express Supermarket, детский сад Jumeirah International Nursery, международные школы Arcadia и Sunmarke, медицинский центр Medicentres Jumeirah Park, новый торговый центр Avenue Mall JVT. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен на пересечении главных магистралей Sheikh Zayed Road и Al Khail Road, что обеспечит быстрый и легкий доступ ко всем востребованным локациям Дубая. За 10-15 минут можно добраться до пляжей Dubai Marina и JBR. Дорога до Al Maktoum International Airport и Dubai International Airport займет не более 20-30 минут. Вблизи достопримечательностей Дорога до главных достопримечательностей города - Burj Khalifa, Dubai Mall, Global Village, Palm Jumeirah - займет 20-25 минут на автомобиле. Качественная отделка Апартаменты сдаются с дизайнерской отделкой, стильной мебелью и бытовой техникой. Современные интерьеры и тщательно подобранная цветовая палитра создают элегантный образ и уютную атмосферу. Надежный застройщик Tiger Group – группа компаний, которая активно развивается с 1976 года. Недвижимость компании включает жилые и коммерческие здания, магазины, и демонстрационные залы. За годы работы застройщик вышел на рынок Персидского залива, Ближнего Востока и Турции.Подробнее