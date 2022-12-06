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Апартаменты №M115 83 м² в Абу-Даби Park View

United Arab Emirates, Abu Dhabi, Saadiyat Island, Saadiyat Island West, Laffan Street, 67

График платежей*

При бронировании

10%

109 654 AED
При оформлении договора

2%

21 931 AED
При передаче

15%

164 481 AED
После передачи

75%

822 404 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 51
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 51
Стоимость от 721 788 AED
Корпус Park View Residences

Внутренняя инфраструктура

Лифты

Скоростные лифты

Для детей

Детская площадка

Бассейн и SPA

Тренажерный зал

Территория

Площадка для барбекю

Дополнительно

Магазины

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Транспортная доступность

Общественный транспорт 170 м
Средняя школа 1 км
Магазин 160 м
Медицинский центр 230 м
Море 500 м

О жилом комплексе

Корпуса 1
Площадь квартир от 46 м² до 161 м²
Застройщик Bloom Properties
Кол-во спален

Новый проект с сервисом отеля на острове Saadiyat Island, в 500 метрах от побережья Абу-Даби. Выгодное расположение комплекса напротив New York University Abu Dhabi делает его очень привлекательным для сотрудников университета, а также приглашенных лекторов и семей иностранных студентов. В комплексе представлено 207 резиденций с 1-3 спальнями и 217 гостиничных апартаментов. Во всех лотах полностью оборудованная кухня, встроенные шкафы, кондиционеры. В некоторых апартаментах предусмотрена комната для персонала. На территории большой выбор первоклассных удобств: тренажерный зал, SPA-салон, торговые точки, детская площадка и зона барбекю, паркинг. За 5 минут можно дойти до супермаркета Saadiyat To Go Supermarket, кафе Cappucci Restaurant & Cafe и Blacksmith Coffee Company, аптеки Al Manara Pharmacy, медицинского центра Tamara Polyclinics LLC. Чуть дальше находятся университет New York University Abu Dhabi, художественная галерея Manarat Al Saadiyat, школа Cranleigh Abu Dhabi. Вблизи достопримечательностей Превосходное расположение в самом сердце культурного района Абу-Даби обеспечивает близость комплекса ко многим известным достопримечательностям города. За 10 минут на автомобиле можно добраться до Saadiyat Beach Golf Club, Louvre Abu Dhabi и Zayed National Museum. Надежный застройщик Bloom Properties – компания, которая с 2009 года специализируется на строительстве недвижимости и инвестициях в устойчивые проекты ОАЭ. Застройщик сдал уже более 5000 домов, еще 4000 зданий находятся на стадии строительства.

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