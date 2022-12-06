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Апартаменты №MAG 330 - 1408 73 м² в Дубае MAG 330

United Arab Emirates, Dubai, Dubai Land, Wadi Al Safa 4

График платежей*

При бронировании

10%

102 200 AED
При оформлении договора

4%

40 880 AED
До даты ввода в эксплуатацию

30%

306 600 AED
При передаче

10%

102 200 AED
После передачи

50%

511 000 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 146
Дата ввода в эксплуатацию 3 кв. 2025
Этажность
23
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 146
Стоимость от 798 000 AED
Корпус MAG 330

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Бассейн и SPA

Бассейн

Сауна

Тренажерный зал

Спорт

Спортивная площадка

Территория

Зона отдыха

Прогулочная зона

Дополнительно

Магазины

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Транспортная доступность

Средняя школа 1 км

О жилом комплексе

Корпуса 1
Площадь квартир от 46 м² до 142 м²
Застройщик MAG Property Development
Кол-во спален

Новая башня высотой 23 этажа в сообществе City of Arabia, который является частью крупного района Dubailand. Живите вблизи главных достопримечательностей Дубая и наслаждайтесь удобствами международного уровня не выходя из дома. В проекте представлены студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Каждый лот отличается продуманной планировкой, высококачественной отделкой и просторными помещениями. Жителям доступны удобства международного уровня: бассейн, зоны для занятий йогой, места для отдыха, спортивные и детские площадки, современный тренажерный зал, ухоженные парки для прогулок с семьей. До центра города Downtown Dubai можно добраться за 20 минут на автомобиле. Развитая транспортная сеть City of Arabia находится на одной из основных автомагистралей Sheikh Mohammed bin Zayed Rd., что позволяет быстро добраться до любой точки города. В пределах 30 минут от дома находится международный аэропорт Дубая. Вблизи достопримечательностей В пешей доступности находится тематический парк IMG Worlds of Adventure с аттракционами по мотивам комиксов Marvel и мультфильмов Cartoon Network. Также недалеко от дома расположена международная ярмарка Global Village и знаменитый небоскреб Burj Khalifa. Качественная отделка Апартаменты сдаются полностью готовыми к заселению. Ванные комнаты оснащены сантехникой, кухни оборудованы бытовой техникой, в комнатах – встроенные гардеробные. Надежный застройщик MAG Property Development – компания, которая активно развивается на рынке недвижимости с 2003 года. При работе над проектами застройщик придерживается высоких стандартов качества, принципов открытости и добросовестности.

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