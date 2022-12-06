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Апартаменты №MER-A506 138 м² в Дубае Marriott Residences

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Barsha South 2, Umm Suqeim Street, 5/1

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 44
Дата ввода в эксплуатацию 3 кв. 2023
Этажность
26
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты, Пентхаус
Количество лотов 47
Стоимость от 2 015 755 AED
Корпус Marriott Residences Tower A

Внутренняя инфраструктура

Лифты

Скоростные лифты

Бассейн и SPA

Открытый бассейн

Сауна

Тренажерный зал

Территория

Зона отдыха

Площадка для барбекю

Дополнительно

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Транспортная доступность

Общественный транспорт 450 м
Средняя школа 900 м
Магазин 1 км
Медицинский центр 2 км
Море 10 км

О жилом комплексе

Корпуса 1
Площадь квартир от 85 м² до 243 м²
Застройщик MAG Property Development
Кол-во спален

Новый жилой комплекс высотой 26 этажей в развитом районе Al Barsha. Наслаждайтесь невероятными удобствами, комфортом и захватывающим видом на Дубай. На выбор предлагаются апартаменты с 1-3 спальнями. Все лоты сдаются с дизайнерской отделкой, встроенной корпусной мебелью и кухонной техникой. Из окон открываются панорамные виды на Dubai Marina, Burj Al Arab, Dubai Hills, Burj Khalifa. Резидентам комплекса доступны: открытый бассейн и зона отдыха у воды, тренажерный зал, сауна, паровая баня, рестораны, кафе, лаунж-бары, SPA-салон, конференц-зал, зона барбекю, детский клуб и паркинг. В 20 минутах расположены главные достопримечательности Дубая: Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Mall. Дорога до районов Business Bay и Downtown Dubai займет не более 25 минут. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен вблизи автодорог Al Khail Road и Sheikh Mohamed Bin Zayed Rd, что позволяет быстро доехать до любой точки города. За 25-30 минут можно доехать до Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport. Живите в окружении природы В 15 минутах от комплекса находится заповедник Ras Al Khor – уникальный природный объект, на территории которого обитают розовые фламинго. Расположение среди зеленых насаждений позволяет наслаждаться уединенностью и в то же время пользоваться удобствами крупного мегаполиса. Надежный застройщик MAG Property Development – компания, которая активно развивается на рынке недвижимости с 2003 года. При работе над проектами застройщик придерживается высоких стандартов качества, принципов открытости и добросовестности.

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